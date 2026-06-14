中东战争｜特朗普：美伊和平协议今日签署 伊外交部：不会发生

美国总统特朗普当地周六（13日）表示，旨在结束中东战火的「谅解备忘录」将于周日（14日）签署，霍尔木兹海峡随之全面开放。然而伊朗交部发言人却有不同版本的说法，强调「谅解备忘录」不会在周日签署，但强调不排除在未来数日内达成协议。

外媒疯传周日电子签署

负责斡旋这场和平谈判的巴基斯坦总理谢里夫（Shehbaz Sharif）稍早前高调向外界透露，美伊停火「谅解备忘录」「已准备就绪，供相关各方很快签署」，甚至预计美伊双方可在廿四小时内以电子形式签署协议，并于下周随即展开技术层面的深入会谈。该贴文随即引发广泛关注。

随后，特朗普更在社交平台贴文宣布，「谅解备忘录」将于周日（14日）签署。他说，前总统奥巴马与伊朗达成的协议，即《联合全面行动计划》（JCPOA），让伊朗在六年前本就可以拥有核武器，而他目前与伊朗达成的协议则完全相反，是一堵阻挡核武器的墙。特朗普续说：「事实上，他们（伊朗）不再想要核武器，也不会拥有核武器，无论是通过购买、研发还是任何其他形式的采购。该协议预计将于明天签署，签署后霍尔木兹海峡将立即向所有人开放。」

美国总统特朗普当地周六（13日）表示，旨在结束中东战火的「谅解备忘录」将于周日（14日）签署，然而伊朗交部发言人却有不同版本的说法。

伊朗交部发言人表示，旨在结束中东战火的「谅解备忘录」不会在周日（14日）签署。不过德黑兰当局同时强调，不排除在未来数日内达成协议的可能性。美联社

伊朗与美国有望于日内签署休战协议。美联社

伊朗外长阿拉格奇日前在社交平台X上发文，形容协议「从未如此接近达成」。该贴文获美国总统特朗普在社交媒体上转发。

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特朗普在贴文中写道：「我们与伊朗的关系与以往几届政府相比大不相同，而且好得多。与奥巴马向他们支付数千亿美元（包括17亿美元现金）不同，这次不会有任何资金交易。」

「在适当的时候，当一切归于平静，我们将深入强大的沉没花岗岩山脉底部，获取埋藏深处的核粉尘，这要归功于我们美丽的 B-2 轰炸机和我们杰出的飞行员，并将其稀释并摧毁，无论是在伊朗还是在美国。」特朗普续指：「我们期待在未来与伊朗以及整个中东地区长期合作。希望这个过程能迅速、轻松且顺利地进行。如果进展不顺利，我们有最终的替代方案，希望永远不要派上用场！」

然而，伊朗外交部发言人巴盖伊（Esmail Baghaei）在国家电视台发表正式声明，公布说：「虽然（签署谅解备忘录）明天不会发生，但不能排除在未来几天内发生的可能性。」他同时提醒，现阶段任何关于确切签署日期的评论都应谨慎理解，但承认未来数天内最终敲定备忘录的机率依然极高。

备忘录限期六十天 伊：首阶段不谈核问题

据报，美国副总统万斯与伊朗国会议长于今年4月在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行历史性会谈，双方最终商定停火，并就这份初步停战协议展开漫长谈判。这份即将签署的「伊斯兰堡谅解备忘录」预计有效期仅维持60天，属于一项暂时性的过渡协议，目的是为两国争取缓冲期，以便在期间进一步谈判，从而达成更具长远约束力的终极和平协议。

值得留意的是，巴盖伊特别透露，现阶段正在讨论的备忘录核心完全聚焦于「结束战争」，并明确表示「现阶段已决定不讨论核问题」。这意味著长期引发伊朗与美以两国关系紧张、涉及高浓缩铀等极度敏感的伊朗核子计划，将被暂时搁置，不列入首阶段的谈判筹码中。

阿拉格奇指前所未有接近 特朗普转发贴文

伊朗外长阿拉格奇日前在社交平台X上发文，形容协议「从未如此接近达成」。该贴文获特朗普在社交媒体上转发。