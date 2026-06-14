中东战争｜伊外交部：美伊和平协议不会在周日签署

伊朗交部发言人表示，旨在结束中东战火的「谅解备忘录」不会在周日（14日）签署。不过德黑兰当局同时强调，不排除在未来数日内达成协议的可能性，呼吁各界对具体签署日期的传闻保持谨慎。此前多间西方主流媒体报道，停战协议有望在廿四小时内（即周日）正式落实。

外媒疯传周日电子签署

负责斡旋这场和平谈判的巴基斯坦总理谢里夫（Shehbaz Sharif）早前高调向外界透露，和平协议「已准备就绪，供相关各方很快签署」，甚至预计美伊双方可在廿四小时内以电子形式签署协议，并于下周随即展开技术层面的深入会谈。随后，路透社及彭博社等国际通讯社亦纷纷引述消息，指备忘录极有可能在周日落实。

伊朗外长阿拉格奇日前在社交平台X上发文，形容协议「从未如此接近达成」。该贴文获美国总统特朗普在社交媒体上转发。

伊朗交部发言人表示，旨在结束中东战火的「谅解备忘录」不会在周日（14日）签署。不过德黑兰当局同时强调，不排除在未来数日内达成协议的可能性。美联社

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然而，伊朗外交部发言人巴盖伊（Esmail Baghaei）随后在国家电视台发表正式声明，公开修正了巴基斯坦方面的乐观预测。巴盖伊直言：「虽然（签署）明天不会发生，但不能排除在未来几天内发生的可能性。」他同时提醒，现阶段任何关于确切签署日期的评论都应谨慎理解，但承认未来数天内最终敲定备忘录的机率依然极高。

备忘录限期六十天 伊：首阶段不谈核问题

据报，美国副总统万斯与伊朗国会议长于今年4月在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行历史性会谈，双方最终商定停火，并就这份初步停战协议展开漫长谈判。这份即将签署的「伊斯兰堡谅解备忘录」预计有效期仅维持60天，属于一项暂时性的过渡协议，目的是为两国争取缓冲期，以便在期间进一步谈判，从而达成更具长远约束力的终极和平协议。

值得留意的是，巴盖伊特别透露，现阶段正在讨论的备忘录核心完全聚焦于「结束战争」，并明确表示「现阶段已决定不讨论核问题」。这意味著长期引发伊朗与美以两国关系紧张、涉及高浓缩铀等极度敏感的伊朗核子计划，将被暂时搁置，不列入首阶段的谈判筹码中。

阿拉格奇指前所未有接近 特朗普转发贴文

伊朗外长阿拉格奇日前在社交平台X上发文，形容协议「从未如此接近达成」。该贴文获美国总统特朗普在社交媒体上转发。