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派拉蒙收购华纳兄弟 | 美司法部批准8672亿交易 10州或提反垄断诉讼

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更新时间：12:24 2026-06-13 HKT
发布时间：12:24 2026-06-13 HKT

美国司法部周五（12日）正式批准派拉蒙天舞（Paramount Skydance）以1110亿美元（约8672亿港元元）收购华纳兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery），为这宗可能重塑荷里活版图的大型并购案开绿灯，预估合并后将形成一个拥有约2亿订阅用户的新平台。

或形成约2亿用户新平台

派拉蒙目标于9月底前完成收购，不过，全案仍须通过欧盟与英国审查，亦可能遭美国各州提出法律诉讼。部分州检察长认为，特朗普政府没有充分执行反垄断法，因此可能透过州级诉讼拖慢并购进程。由加州主导、约10州组成的联盟正准备提出反垄断诉讼，最快可能本月提出。

此外，欧盟与英国监管机关也正在评估，这笔交易是否可能损害市场竞争。派拉蒙与华纳兄弟探索仍在等待英欧关键审查结果。

加州检察长邦塔表明调查这宗交易，图为加州华纳兄弟片场。路透社
加州检察长邦塔表明调查这宗交易，图为加州华纳兄弟片场。路透社
派拉蒙目标于9月底前完成收购华纳兄弟探索。路透社
派拉蒙目标于9月底前完成收购华纳兄弟探索。路透社
预估派拉蒙与华纳兄弟探索合并后，将形成一个拥有约2亿订阅用户的新平台。法新社
预估派拉蒙与华纳兄弟探索合并后，将形成一个拥有约2亿订阅用户的新平台。法新社

仍须通过欧盟与英国审查

派拉蒙已同意，若交易自9月30日起仍未完成，将向华纳兄弟探索股东支付每日700万美元（约5470万港元）费用。

Netflix于去年底一度宣布以天价收购华纳兄弟探索（WBD）影视与串流事业，但后来派拉蒙影业出了更高价买下华纳，Netflix也宣布不会再加码。不过这笔交易遭到娱乐产业许多人士反对，他们担心2家历史悠久的竞争对手制片厂结合，不仅颠覆荷里活生态，也可能导致大规模裁员等问题。

美认定不威胁市场竞争

美国司法部反垄断局于当地时间12日批准这项收购案，外媒引述知情人士透露，经过历时8个月的审查，调查人员审阅了超过200万份文件，进行了数小时的证词询问，司法部官员认定这笔交易不会对市场竞争构成威胁，因此拒绝提出异议，且没有要求派拉蒙进行任何资产剥离、行为补救措施或作出让步。

司法部认为，传统电视产业在体育直播、新闻和政治评论方面竞争激烈，该交易不太可能损害到电视产业。而在电影业方面，派拉蒙或华纳则需要与荷里活的传统对手竞争，还要与A24等规模较小的独立制片厂及Netflix等新兴公司竞争，因此也不构成垄断。

加州续调查交易

派拉蒙发言人对此决定表示欢迎，并强调这次合并将打造一家更强大的公司，使其能更好地与主导市场的科技平台竞争，目前公司会将重心放在尽快完成交易上。

市场分析认为，司法部批准具有重要指标意义，但交易仍未完全排除法律风险。根据加州检察长邦塔（Rob Bonta）办公室表示，加州司法部目前仍持续调查这项交易，州级检察机关未来仍有可能提出法律挑战。

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