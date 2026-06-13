羽毛球｜澳洲超级500赛周六男单4强上演「青春对决」 全部4人不超过22岁

世界排名41位的香港羽毛球男单代表吴英伦（Jason）在职业生涯首次跻身超级500的澳洲公开赛4强！他今日（12号）在男单8强对2024年世青金牌、来自杭州的19岁球手胡哲安，双方拉锯了足足95分钟，写下本赛最长比赛时间，港将在第一局输刁时21:23下，以21:18、21:13反胜，首次取得这个级别的4强席位，为自己下周四22岁 生日先来预祝一番。

父母是印尼华侨的吴英伦首闯超级500赛事的四强。资料图片

吴英伦曾于2024年超级500的香港公开赛入过8强。资料图片

父母是印尼华侨的Jason，在今仗过关斩将中先后击败越南的Nguyen Hai Dang（21:18、21:13），16强遇上世界排名第10兼应届全英公开赛冠军、来自中华台北的林俊易，Jason没有胁场，以直落21:14、21:11晋级今日8强对胡哲安，2人激斗一个半小时，Jason爆冷反胜，为自己羽毛球生涯跨出一大步，第一次晋级超级500的4强。

澳洲公开赛的男单4强全部产生，将上演「青春对决」，全部不超过22岁，包括Jason对21岁的印尼世界排名13的Alwi Farhan，去年在红馆的香港公开赛，Jason在正赛首圈以0:2不敌这位2023年世青金牌，今仗是时候一报香港败仗之仇。

半年前曾首夺世巡赛冠军

值得一提，Jason曾于去年11月底的属超级300的印度国际羽毛球赛首度夺得他职业生涯第一个世巡赛锦标，他当时表示：「这个是一个肯定同证明，亦都是我人生其中一个最大突破。」虽然相隔大半年，但相信对他今仗争入决赛亦是一支强心针。超级500级别方面，Jason最佳成绩是晋级到8强，包括2024年红馆香港公开赛，可惜一直未能突破这关口，今仗终于做到了。

伍家朗8强力战下不敌国家队对手。资料图片

另一边的4强对垒是由22岁的国家队代表、世界排名73的董天尧对印尼18岁的2025世青银牌Zaki Ubaidillah，董天尧在今仗晋级过程可以说是场场硬仗，他先在首圈以2:0击败2020东京奥运铜牌得主、印尼的金廷（Anthony Ginting），次圈以2:1反胜中华台北一哥周天成，8强以2:0险胜香港代表伍家朗，连同Jason及Zaki，4强中第3个取得他们首个超级500的准决赛席位。

记者：徐嘉华