伊波拉病毒｜刚果疑似零号病人死于腹膜炎 「压破棺材」葬礼恐致超级传播

非洲刚果民主共和国（民主刚果）的伊波拉病毒疫区扩大，联合国世界卫生组织专家表示，此次疫情「盲点」很多，全貌仍不明朗。路透社11日报道，2月初一场「压破棺材」的葬礼，可能是疫情最早期的一场超级传播事件。

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民主刚果卫生部调查小组4名专家为找出「零号病患」，持续追查重灾区可疑事件，其中今年2月4日的一场葬礼，可能是疫情最早期的超级传播事件之一。路透社11日发布深度报道，访问医生、官员、死者家属，并查阅医院、墓园、政府纪录，设法找出哪些环节出问题。



伊图里省44岁牧师丹尼斯（Paluku Makundi Denis）2月4日去世入棺，棺材从省会布尼亚（Bunia）运往金矿小镇蒙布瓦卢（Mongbwalu），用的只是一台老旧的日产休旅车。车辆后排座椅放倒以安置棺材，一群年轻家属只好坐在棺材上。路况颠簸车程长，抵达蒙布瓦卢时，棺材已破裂塌陷。该镇人口约13万，很多是流动人口。

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遗体传染力强 葬礼仪式超高危

社区数十人齐聚牧师家院子为他送终。死者70岁老父看到棺材破裂无法接受，赶紧买一口新棺材，部分人士守灵按习俗，在遗体移入新棺前摸过遗体。守灵习俗甚至包括亲吻遗体，目前不清楚当天有没有人亲过，若牧师真的带有伊波拉病毒，可能出现超级传播。



遗体在日落前送往墓园下葬。镇长表示，几天后社区开始有人生病，葬礼后2星期内已有50人死亡，死者包括牧师36岁的弟弟及亲戚。这个「家族群组」有发烧、呕吐、腹泻症状，部分出血，全是感染伊波拉病毒典型症状；此后，4月到5月全镇至少108人死亡。

「家族群组」典型伊波拉症状

布尼亚一所医院的医护人员表示，牧师2月3日死于腹膜炎，当时官方完全不知疫情发生，故未有采检。伦敦大学卫生暨热带医学院传染病学教授海曼（David Heymann）指出，腹膜炎正是伊波拉病毒重症症状之一，但因当时未检验，也无法确认牧师死因。

官方调查小组监测流行病学家推估，邦迪布焦病毒株（Bundibugyo）可能已在蒙布瓦卢镇传播4到6个月，须继续努力调查上述牧师是否死前已感染伊波拉病毒。世卫秘书长谭德塞拒绝评论牧师病例，仅称此刻持续调查疫情爆发的多种可能。

罕见的邦迪布焦无疫苗或已证实有效的药物可用，致死率30%至50%。世卫派驻民主刚果东部的流行病学家波伦（Olivier le Polain）表示，部分高风险区仍有许多盲点，亟需加强监测。

目前疫情全貌仍不为人知，民主刚果东部收容3万人的克潘巴难民营（Kpangba camp）确认2名死者感染伊波拉，难民营传播风险高，须加强预防因应。