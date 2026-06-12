Meta疑似故障Facebook及Messenger一度无法登入 逾十万用户受影响

Meta旗下社交媒体平台Facebook及Instagram周五早上出现大规模服务中断，导致数以万计用户无法正常使用，不过至中午前后已逐步恢复正常运作。

据监测网站Downdetector数据显示，截至美国东岸时间周五上午约10时，超过11.3万名用户回报Facebook出现故障，另有约1.5万人指Facebook Messenger受影响，Instagram亦录得近1万宗相关报告。

报告显示，今次服务中断持续时间不长，不少用户在约一小时内已陆续恢复登入及使用Facebook。至下午1时左右，相关投诉已大幅下降至Facebook及Instagram不足800宗，Messenger约200宗。

网络监测机构NordVPN的追踪数据亦显示，大部分Facebook服务在上午11时30分前已恢复正常，Instagram则至中午12时30分左右逐步恢复稳定。

虽然主要服务已恢复，但Downdetector留言显示，部分用户至下午仍然无法正常使用部分功能，包括无法发布相片或留言评论等。

Meta方面截至当日仍未就事故作出详细回应