日本东奥「空手道王子」西村拳性侵醉女 因已和解二审改判缓刑

曾代表日本出战东京奥运的前空手道选手西村拳被指控性侵酒醉女子，甚至偷拍影片，去年9月被判刑3年后上诉。大阪高等法院二审宣判，鉴于西村拳已跟被害人达成和解，法官改判3年有期徒刑，缓刑5年。

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根据此前报道，西村拳被指控于2022年11月，与受害女子接连到3间餐厅小酌，随后将烂醉的受害人带回自家，趁其意识模糊时犯案。西村压制女子腰部强行性侵，导致其身体擦伤，甚至留下忧郁性精神官能症等后遗症。

西村承认确实发生性行为，但否认起诉内容，强调是合意性交。

大阪地方法院2025年9月一审认为，西村拳犯下「准强制性交致伤」与「强制性交致伤」等罪名，判处3年有期徒刑。

西村拳不服提出上诉，大阪高院6月12日二审宣判，法官仍痛批其恶行，但鉴于西村拳在一审判决后已和受害女子和解，法官改判其有期徒刑3年、缓刑5年。