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外籍情侣泰国河边弃婴致死被捕 事前曾举行「神秘仪式」

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更新时间：15:20 2026-06-12 HKT
发布时间：15:20 2026-06-12 HKT

泰国东北部乌隆他尼府一名初生女婴被遗弃在河边树下，送医后不幸夭折。泰国警方调阅闭路电视后，确认遗弃婴儿的是一对外国籍情侣，11日将他们拘捕。

鬼鬼祟祟放下婴儿绕道逃走

据泰媒报道，三名10到12岁的小孩，于10日傍晚相约到运河边钓鱼，在一处树下发现不明物体，近看赫发现是婴儿，随即报警。救援人员火速到场，发现婴儿身体仍温热，但已经没有脉搏，紧急实施心肺复苏术，惜回天乏术。

警方随即调阅附近闭路电视画面，发现一名身材高大的欧美男子与一名欧美女子，神色诡异地沿著当地的「桑提万寺」（Santiwan Temple）后方道路步行，随后转入一条巷内。两人在运河旁一处民宅附近停下脚步，环顾四周后，将怀中的女婴藏在大树底下的草丛中，接着刻意绕道走另一条路逃离现场。

1400泰铢住宿嫌贵 

办案人员沿两人离开的路线查访周边旅馆，一名酒店员工说，该外籍男子一度询问房价，听到一晚住宿要1400泰铢（约335港元）后嫌太贵，掉头就走，未有入住。

警方11日下午突袭乌隆他尼市中心的一家酒店，将这对男女逮捕归案。根据调查，女子为29岁美国籍公民，男方则为39岁瑞典籍公民。据指两人在遗弃婴儿前，还曾在一间咖啡厅内对婴儿进行某种「神秘仪式」。

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