Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遭列入中国军工企业名单 药明康德向美国防部提诉讼

即时国际
更新时间：13:59 2026-06-12 HKT
发布时间：13:59 2026-06-12 HKT

中国制药公司药明康德周四（11日）向美国法院提出诉讼，要求推翻美国国防部最近将其列入协助中国军方企业名单的决定，强调相关决定属错误，而且缺乏事实依据或适用法规和判例法下的法律标准支持。诉讼要求法院判定国防部的决定无效、作废，且不具法律效力。

药明康德入禀华盛顿联邦法院，诉讼指美国国防部依据第1260H条款将药明康德列为「中国军工企业」（CMC）的决定，源自政治压力及未经证实的断言。该公司强调，美国国防部的相关认定，对其声誉、商业和营运造成了重大损害。

美国国防部遭中国制药公司药明康德控告。路透社
美国国防部遭中国制药公司药明康德控告。路透社

要求撤销沤决定 从名单中移除

药明康德发言人指出，美国国防部将其列入名单显然是个错误，该公司不属于任何中国军方或政府实体，也不受其控制或与其有关联，更不向军方提供服务。

该公司指，为保护公司客户、合作伙伴、员工及股东之利益，已向法院请求，包括但不限于宣告国防部将药明康德认定为CMC之决定无效、作废且不具任何法律效力；撤销并废除将药明康德认定为CMC之决定；及将药明康德从1260H名单中移除。

美国国防部近日公布的名单上还有其他80家公司及其子公司，其中包括电商巨头阿里巴巴、搜寻引擎供应商百度和电动车制造商比亚迪等。

最Hit
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
生活百科
20小时前
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
影视圈
17小时前
01:16
太古城母女堕楼｜母为公院社工 女童曾送院见心理医生 回家15分钟即堕楼亡
突发
18小时前
大埔中学校长涉辱学生「做鸡」 恐吓职员「带你坐花厅」 孔教学院：已展开调查
社会
2小时前
五索疑贴年轻旧照直认整容  眼细鼻大面阔与现时有天渊之别  网民：根本第二个人
五索疑贴年轻旧照直认整容  眼细鼻大面阔与现时有天渊之别  网民：根本第二个人
影视圈
5小时前
海洋公园63岁男技工头肩骨碎受伤 重创不治 劳工处到场调查
01:01
海洋公园63岁男技工晕倒头肩骨碎不治 劳工处到场调查
突发
3小时前
大棋盘｜母女堕楼悲剧敲警钟 家长心理健康须重视
大棋盘｜太古城母女堕楼悲剧敲警钟 家长心理健康须重视
政情
5小时前
爱回家之三代同糖丨新剧阵容大洗牌告别龙力莲？林淑敏5字亲回未来去向：最紧要娱乐观众
爱回家之三代同糖丨新剧阵容大洗牌告别龙力莲？林淑敏5字亲回未来去向：最紧要娱乐观众
影视圈
20小时前
张振朗女友杨偲泳「如穿内衣」晒低胸上围  减肥广告面尖尖身材仍傲人  视帝随时娶返屋企
张振朗女友杨偲泳「如穿内衣」晒低胸上围  减肥广告面尖尖身材仍傲人  视帝随时娶返屋企
影视圈
18小时前
港人大赞政府牙科服务！长者免费检查／$50洗牙 需符合3条件 附服务范围/费用/参加方法
港人大赞政府牙科服务！长者免费检查／$50洗牙 需符合3条件 附服务范围/费用/参加方法
生活百科
22小时前