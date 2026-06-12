遭列入中国军工企业名单 药明康德向美国防部提诉讼

中国制药公司药明康德周四（11日）向美国法院提出诉讼，要求推翻美国国防部最近将其列入协助中国军方企业名单的决定，强调相关决定属错误，而且缺乏事实依据或适用法规和判例法下的法律标准支持。诉讼要求法院判定国防部的决定无效、作废，且不具法律效力。

药明康德入禀华盛顿联邦法院，诉讼指美国国防部依据第1260H条款将药明康德列为「中国军工企业」（CMC）的决定，源自政治压力及未经证实的断言。该公司强调，美国国防部的相关认定，对其声誉、商业和营运造成了重大损害。

美国国防部遭中国制药公司药明康德控告。路透社

要求撤销沤决定 从名单中移除

药明康德发言人指出，美国国防部将其列入名单显然是个错误，该公司不属于任何中国军方或政府实体，也不受其控制或与其有关联，更不向军方提供服务。

该公司指，为保护公司客户、合作伙伴、员工及股东之利益，已向法院请求，包括但不限于宣告国防部将药明康德认定为CMC之决定无效、作废且不具任何法律效力；撤销并废除将药明康德认定为CMC之决定；及将药明康德从1260H名单中移除。

美国国防部近日公布的名单上还有其他80家公司及其子公司，其中包括电商巨头阿里巴巴、搜寻引擎供应商百度和电动车制造商比亚迪等。