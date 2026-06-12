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特朗普传与盟友密谋反击 拟推动国会决议撤销任内2次弹劾案

即时国际
更新时间：09:57 2026-06-12 HKT
发布时间：09:57 2026-06-12 HKT

《华尔街日报》报道，美国总统特朗普正与其政治盟友推动国会通过一项决议案，旨在撤销他第一任期内所遭受的2次弹劾案。这项举动被视为特朗普试图在政治上「洗刷污点」的重要尝试。

报道指出，特朗普及其盟友已开始与国会议员磋商，希望透过立法程序来宣告过去的弹劾案无效。虽然在美国宪法框架下，弹劾是由众议院发起并由参议院审理，目前尚不清楚这种撤销决议在法律上是否具有实质约束力，但其政治象征意义极为重大。

特朗普盼洗刷污点。美联社
特朗普盼洗刷污点。美联社
特朗普对弹劾案耿耿于怀。法新社
特朗普对弹劾案耿耿于怀。法新社
特朗普的支持者在2021年1月6日冲击国会山庄。路透社
特朗普的支持者在2021年1月6日冲击国会山庄。路透社

政治象征意义重大

特朗普在第一任期内曾2度遭到众议院弹劾，分别是2019年因涉嫌施压乌克兰调查政敌，被指控滥用职权，他在2020年初被判无罪；第2次弹劾指控他煽动叛乱，起因是他的支持者在2021年1月6日冲击国会山庄。尽管2次弹劾最终都在参议院被判无罪，避过下台，但特朗普显然对此耿耿于怀，希望借由盟友在国会的力量，正式将这些纪录从历史中抹除。

一名白宫官员证实上述报道。白宫发言人杰克逊在被问及此事时表示：「理智的人能够认清这些虚假的举动，并有兴趣纠正这些可耻的行为，这并不令人意外。」

盼洗刷污点

《华尔街日报》指出，有关决议将使特朗普能够在一个自他第一任期以来就一直困扰著他的问题上宣称取得像征性的胜利，但几乎没有法律意义，因为宪法没有规定撤销弹劾的程序。

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