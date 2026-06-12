爱泼斯坦案︱盖茨自爆：爱泼斯坦掌握其婚外情私隐 成为勒索施压筹码

微软共同创办人盖茨（Bill Gates）周三（6月10日）在美国国会议员的闭门听证会上作证，这场听证会旨在调查他与富豪淫媒爱泼斯坦的关系。盖茨称，爱泼斯坦掌握他的婚外情资讯，以此作为把柄，施压他恢复往来。

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盖茨：从未伤害任何人

爱泼斯坦2019年在纽约监狱中等待涉及未成年少女的性贩运指控审讯时身亡。盖茨在众议院监督委员会作证说：「我从未目睹，也没有任何迹象表明爱泼斯坦正在从事持续的犯罪行为。」他说：「我从未去过他的岛屿、他的牧场或他在佛罗里达的寓所。我从未伤害过任何人。」

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他说，自己是在2011年透过他在专业和慈善工作中所信任的人士介绍，才认识这名商业大亨。他之所以接受引荐，是因为爱泼斯坦声称能为全球卫生计划筹集数十亿美元。在他发现爱泼斯坦无法兑现筹款承诺时，在2014年切断联系。

美国司法部早前公布的爱泼斯坦文件，包括一封2013年的电子邮件草稿，其中爱泼斯坦似乎暗示他曾协助盖茨处理婚外情造成的后果，包括在性传染病后寻求抗生素。盖茨称这封电子邮件是伪造的，但他承认爱泼斯坦掌握他不忠的事实。他指责爱泼斯坦试图利用他外遇的资讯，「加上许多他编造的谎言」，来施压他恢复往来。盖茨说：「他没有得逞。」