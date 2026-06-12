特朗普提名证监会前主席克莱顿 出任美国国家情报总监

美国总统特朗普周四（11日）在社交媒体宣布，提名纽约南区联邦检察官、证券交易委员会（SEC）前主席克莱顿（Jay Clayton）出任国家情报总监，接替已宣布请辞的加巴德（Tulsi Gabbard）。特朗普原先属意忠实盟友、联邦住房金融署署长普尔特暂代国家情报总监一职，结果引发国会反弹。

特朗普当天在自家平台Truth Social发文表示，克莱顿「令人难以置信得聪明，没人比他更有资格」出任国家情报总监。特朗普还说，希望参议院尽快通过他的提名。

克莱顿担任纽约南区联邦检察官，曾起诉委内瑞拉前总统马杜罗。路透社

特朗普提名国家情报总监人选。路透社

曾任联邦检察官 起诉马杜罗

克莱顿1966年生于维珍尼亚州，毕业于宾夕法尼亚大学法学院，自2017年至2020年担任证券交易委员会主席，从2025年至今担任纽约南区联邦检察官。在检察官任内，他曾主导多宗重大案件，包括以毒品恐怖主义罪名起诉委内瑞拉前总统马杜罗（Nicolas Maduro）。

然而，克莱顿不具备情报工作背景，也缺乏传统国安经验

参议院共和党领袖图恩表示，克莱顿有著很好的声誉，参议院会尽快通过其提名。

现任国家情报总监加巴德5月22日以照顾患癌症的丈夫为由辞职，原定6月30日生效。

原先人选引发国会反弹

特朗普6月2日宣布，任命联邦住房金融署署长普尔特为代理国家情报总监。

普尔特现年38岁，被视为特朗普的忠实拥护者。据美媒报道，普尔特没有任何国家安全和情报工作相关履历，其任命遭到美国国会民主党议员强烈不满，部分共和党议员也表示质疑。

国家情报总监负责协调美国多个情报及安全部门的运作，包括国家安全局和中央情报局。