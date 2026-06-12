加拿大一名母亲周四入禀美国法院，控告OpenAI及行政总裁阿特曼（Sam Altman），指旗下人工智能聊天机械人ChatGPT在其24岁女儿生前多次表达自杀念头时，未有采取适当干预措施，反而强化其负面情绪，最终导致她于去年自杀身亡。

聊天机械人变心理治疗师关系

原告克里斯蒂（Kristie Carrier）在加州三藩市法院提出诉讼，指其女儿爱丽丝（Alice Carrier）曾十多次向ChatGPT透露自杀想法，但OpenAI的安全系统从未将相关对话交由人工审查，亦未中止对话。诉状称，ChatGPT不但认同其自杀念头，批评其伴侣及危机热线服务，更鼓励她持续与系统倾诉。

根据诉讼内容，爱丽丝于2023年起，利用ChatGPT协助解决电脑及游戏机技术问题，但至2024年开始向系统寻求心理及情绪支援，并询问自杀方法。诉方指，随着ChatGPT回应设计变得更具人性化，双方互动逐渐演变成类似朋友甚至心理治疗师的关系。

OpenAI回应表示，事件令人心碎，强调ChatGPT并非医疗或心理健康服务替代品。路透社

诉状指出，当爱丽丝表示危机热线无法提供帮助后，ChatGPT曾附和有关说法，甚至回应称：「也许这就是结束了。」家属认为，系统未有妥善处理高风险对话，是导致悲剧的重要因素。

OpenAI：ChatGPT非医疗替代品

诉讼指控OpenAI在产品设计及风险警示方面存在疏忽，要求赔偿损失，并要求法院下令OpenAI自动终止涉及自残内容的对话，以及向用户显示相关警告讯息。据原告律师表示，OpenAI目前在加州州法院亦面临另外18宗涉及自杀或企图自杀个案的相关诉讼。

OpenAI回应表示，事件令人心碎，涉事版本的ChatGPT已不再使用。公司强调，ChatGPT并非医疗或心理健康服务替代品，近年已在心理专家协助下，持续加强系统应对自残及自杀风险情况的能力。