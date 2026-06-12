Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

加国妇入禀美国法院告OpenAI 指ChatGPT误导并鼓励女儿自杀

即时国际
更新时间：07:59 2026-06-12 HKT
发布时间：07:59 2026-06-12 HKT

加拿大一名母亲周四入禀美国法院，控告OpenAI及行政总裁阿特曼（Sam Altman），指旗下人工智能聊天机械人ChatGPT在其24岁女儿生前多次表达自杀念头时，未有采取适当干预措施，反而强化其负面情绪，最终导致她于去年自杀身亡。

聊天机械人变心理治疗师关系

原告克里斯蒂（Kristie Carrier）在加州三藩市法院提出诉讼，指其女儿爱丽丝（Alice Carrier）曾十多次向ChatGPT透露自杀想法，但OpenAI的安全系统从未将相关对话交由人工审查，亦未中止对话。诉状称，ChatGPT不但认同其自杀念头，批评其伴侣及危机热线服务，更鼓励她持续与系统倾诉。

根据诉讼内容，爱丽丝于2023年起，利用ChatGPT协助解决电脑及游戏机技术问题，但至2024年开始向系统寻求心理及情绪支援，并询问自杀方法。诉方指，随着ChatGPT回应设计变得更具人性化，双方互动逐渐演变成类似朋友甚至心理治疗师的关系。

OpenAI回应表示，事件令人心碎，强调ChatGPT并非医疗或心理健康服务替代品。路透社
OpenAI回应表示，事件令人心碎，强调ChatGPT并非医疗或心理健康服务替代品。路透社

诉状指出，当爱丽丝表示危机热线无法提供帮助后，ChatGPT曾附和有关说法，甚至回应称：「也许这就是结束了。」家属认为，系统未有妥善处理高风险对话，是导致悲剧的重要因素。

OpenAI：ChatGPT非医疗替代品

诉讼指控OpenAI在产品设计及风险警示方面存在疏忽，要求赔偿损失，并要求法院下令OpenAI自动终止涉及自残内容的对话，以及向用户显示相关警告讯息。据原告律师表示，OpenAI目前在加州州法院亦面临另外18宗涉及自杀或企图自杀个案的相关诉讼。

OpenAI回应表示，事件令人心碎，涉事版本的ChatGPT已不再使用。公司强调，ChatGPT并非医疗或心理健康服务替代品，近年已在心理专家协助下，持续加强系统应对自残及自杀风险情况的能力。

最Hit
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
生活百科
13小时前
01:16
太古城母女堕楼｜母为公院社工 女童曾送院见心理医生 回家15分钟即堕楼亡
突发
12小时前
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
影视圈
11小时前
爱回家之三代同糖丨新剧阵容大洗牌告别龙力莲？林淑敏5字亲回未来去向：最紧要娱乐观众
爱回家之三代同糖丨新剧阵容大洗牌告别龙力莲？林淑敏5字亲回未来去向：最紧要娱乐观众
影视圈
14小时前
世界杯2026｜墨西哥揭幕战2：0南非 两军共3人领红牌。路透社
世界杯2026｜墨西哥揭幕战2：0挫南非 两军共3人领红牌
足球世界
3小时前
六合彩｜头奖800万今搅珠 即睇50期最旺号码！
六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 即入嚟对号码！
社会
11小时前
高息活期存款成资金避风港 最高2.5厘媲美定存 加送999.9足金纪念票及现金回赠
高息活期存款成资金避风港 最高2.5厘媲美定存 加送999.9足金纪念票及现金回赠
投资理财
16小时前
校方对两母女不幸离世深表悲痛。
太古城母女堕楼｜女童仅读小六 学校即时支援师生家长 教局：继续推动生命教育
突发
10小时前
东京2男1女StripChat性爱直播，涉猥亵被捕。 网上图片
StripChat｜东京2男1女性爱直播被捕 一年办500场吸金亿日元
即时国际
8小时前
张振朗女友杨偲泳「如穿内衣」晒低胸上围  减肥广告面尖尖身材仍傲人  视帝随时娶返屋企
张振朗女友杨偲泳「如穿内衣」晒低胸上围  减肥广告面尖尖身材仍傲人  视帝随时娶返屋企
影视圈
12小时前