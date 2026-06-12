伊朗局势｜特朗普：已与伊朗达成重大协议 可能本周末在欧洲签署 伊朗：尚未达成最终决定

美国总统特朗普周四表示，已取消原定当晚对伊朗的军事空袭计划，称已与伊朗达成一项重大协议，相关协议可能于本周末在欧洲签署。他声称，伊朗已同意不会拥有、购买或以任何方式发展核武器。不过，伊朗强调尚未就伊美协议达成最终决定。

协议文件「应可很快完成」

特朗普在社交平台Truth Social发文称，原定的空袭及轰炸行动已被取消，原因是「伊朗最高层已批准并推进讨论」，而相关谈判已达至最高决策层级，并就最终细节取得共识。他表示，美国、以色列以及沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、约旦及埃及等国均有参与相关磋商。

特朗普其后在白宫向记者表示，协议文件已进入最后准备阶段，「应可很快完成」，并称据其了解，伊朗最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）已批准协议内容。不过，伊朗官方至今未有证实有关说法。

特朗普其后在白宫向记者表示，协议文件已进入最后准备阶段，「应可很快完成」。路透社

他强调，根据协议内容，伊朗将不会拥有、购买或以任何形式发展核武器，并形容这是协议的重要部分。他又称伊朗同样希望尽快达成协议。

伊朗海上封锁直至协议签署

尽管取消空袭计划，特朗普表示，美方对伊朗的海上封锁将维持不变，直至协议正式签署及落实。他透露，一旦协议生效，美国将立即解除对伊朗港口的封锁，而全球重要能源运输通道霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）亦会重新开放。

伊朗：尚未协议达成最终决定

伊朗外交部发言人表示，卡塔和巴基斯坦正积极斡旋伊美谈判，但美方行径致使这一进程受到影响，伊朗不会在「红线问题」上妥协。发言人指，美方近日试图提出一些「不寻常」的要求，但伊朗在任何情况下都不会屈从于「非法的条件和要求」。伊美协议大部分文本已经敲定，但美方不断改变立场，其矛盾立场阻碍这一进程。霍尔木兹海峡局势也因美方行动而变得更加动荡。



伊朗外交部发言人强调，迄今为止，伊朗尚未就伊美协议达成最终决定，外界针对该协议传出的说法均为猜测，相关事宜尚未敲定。协议签署日期的宣布也属猜测。