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伊朗局势｜特朗普取消对伊朗空袭计划 称美伊协议近完成 伊朗同意不发展核武

即时国际
更新时间：02:11 2026-06-12 HKT
发布时间：02:11 2026-06-12 HKT

美国总统特朗普周四表示，已取消原定当晚对伊朗的军事空袭计划，称美伊谈判已进入最后阶段，相关协议最快可于本周末在欧洲签署。他声称，伊朗已同意不会拥有、购买或以任何方式发展核武器。

协议文件「应可很快完成」

特朗普在社交平台Truth Social发文称，原定的空袭及轰炸行动已被取消，原因是「伊朗最高层已批准并推进讨论」，而相关谈判已达至最高决策层级，并就最终细节取得共识。他表示，美国、以色列以及沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、约旦及埃及等国均有参与相关磋商。

特朗普其后在白宫向记者表示，协议文件已进入最后准备阶段，「应可很快完成」，并称据其了解，伊朗最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）已批准协议内容。不过，伊朗官方至今未有证实有关说法。

特朗普其后在白宫向记者表示，协议文件已进入最后准备阶段，「应可很快完成」。路透社
特朗普其后在白宫向记者表示，协议文件已进入最后准备阶段，「应可很快完成」。路透社

他强调，根据协议内容，伊朗将不会拥有、购买或以任何形式发展核武器，并形容这是协议的重要部分。他又称伊朗同样希望尽快达成协议。

伊朗海上封锁直至协议签署

尽管取消空袭计划，特朗普表示，美方对伊朗的海上封锁将维持不变，直至协议正式签署及落实。他透露，一旦协议生效，美国将立即解除对伊朗港口的封锁，而全球重要能源运输通道霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）亦会重新开放。

特朗普认为，相关安排将有助恢复石油出口及稳定市场供应，令国际油价大幅回落。他又表示，自己不会出席协议签署仪式，将由副总统万斯（JD Vance）代表美方出席。

特朗普早前曾扬言扩大对伊朗军事打击，甚至考虑攻击伊朗主要石油出口枢纽哈格岛（Kharg Island）。如今突然宣布取消空袭并转向外交谈判，被视为华府对伊政策出现重大转变，亦为持续数月的中东危机带来缓和迹象。

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