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五角大楼疑空气质素异常 多层楼封锁及疏散 美媒：虚惊一场

即时国际
更新时间：23:15 2026-06-11 HKT
发布时间：23:15 2026-06-11 HKT

美国国防部五角大楼周四（11日）一度因怀疑出现危险物质而启动紧急应变机制，多个楼层封锁及疏散。美国有线新闻网络（CNN）其后引述两名消息人士证实，事件最终被确认为「虚惊一场」（false alarm）。

事件发生期间，五角大楼内部系统侦测到空气质素异常，当局随即启动安全程序，包括封锁部分区域及要求相关楼层人员原地避难。

五角大楼发言人帕内尔（Sean Parnell）其后证实，系统侦测到空气质素问题，因此采取预防性措施以确保安全。他表示，国防部按标准程序启动保护机制，包括发出「原地避难」指令，并由应变小组驻场待命。他指：「部门正进行标准防护程序，包括受影响区域的避难措施。应变队伍已就位，随时支援大楼内人员。」

据五角大楼安全部门向员工发出的讯息，当局在侦测到「空气质素问题」后需要进一步测试，以确认是否存在风险。相关测试预计需时一至两小时，期间将有多个部门的应变人员在场协助，并在中央庭院进行检查及预防措施。

CNN引述消息人士报道，五角大楼第2至第5层、第四至第七走廊范围已被封锁。大楼内警员已配戴防毒面具及全套化学防护装备执勤，以防范潜在风险。

 

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