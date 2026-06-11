印度女网红拍片炫富变「犯案指南」 歹徒深夜入屋偷光户主金饰、现金

财不可露眼！印度中央邦发生一宗入室窃盗案，一名有数十万粉丝的女网红古贾（Rachna Gurjar）日前拍片公开自己的家居环境，还像摆摊一样陈列展示大量金饰与现金。



炫富影片变成贼人盗窃指南，贼人摸清其住家后，于本月6日凌晨入侵洗劫，古贾痛失价值高达80万至100万卢比（约6.55万至8.18万港元）的黄金、白银首饰与现金。

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古贾住在印度中央邦希沃布里县（Shivpuri）莫哈尼村（Mohani）。据NDTV报道导，窃盗案在6日凌晨约2时发生，歹徒趁古贾一家人熟睡之际，将他们反锁在房内，然后有条不紊地搜刮屋内财物，甚至连一整箱能量饮料也不放过。

直到凌晨4时，古贾一家人才惊觉异状，在亲友协助下脱困，却发现家中已被洗劫一空。古贾向警方指出，歹徒不仅破坏监视器角度，避免被拍到脸，更事先破坏围篱，架设木梯翻墙进入庭院，犯案是经过缜密规划。

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希沃布里县警察局副局长穆勒（Sanjiv Mule）已证实此案并展开调查，警方推测疑犯可能来自同个村庄或附近地区。



警方分析，古贾过去在YouTube发布的多部影片犹如「犯案指南」，片中拍下家中玄关及各个房间的画面，甚至大方展示大量金饰与现金，这些内容极有可能帮助歹徒精确掌握屋内格局与财物位置，进而策划了此次窃盗。