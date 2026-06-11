联合国：去年近1.18亿人因冲突和迫害流离失所 十年来首次减少

联合国难民署周四发布年度报告，指出在2025年，因冲突或迫害而被迫流离失所的人数十年来首次下降，但被迫逃离家园或国家的人数仍然高达1.18亿，令人担忧。报告中提到以下关键数字：

2023年4月以来，苏丹武装部队与快速支援部队爆发武装冲突，其中北达尔富尔州是冲突重灾区。路透社

1.18亿人流离失所

截至2025年底，因冲突、暴力或迫害而被迫流离失所的总人数为1.178亿。这个数字包括难民、寻求庇护者、境内流离失所者和其他需要国际保护的群体。

这是十年来这项统计数据首次下降。联合国难民署首席统计师沙巴克表示，数字下降的原因包括返回家园的人数增加，以及许多难民在收容国取得公民身份等。联合国难民事务高级专员警告称全球流离失所者人数（其中大部分是因冲突而流离失所）高得令人无法接受。

39%难民是儿童

去年，4,160万名难民中，有39%是儿童。哥伦比亚、德国和土耳其分别接纳了超过200万难民，但大多数难民生活在中低收入国家。尽管比前一年下降了3%，2025年仍有540万人越过国际边界寻求庇护。

7/10流亡5年或以上

十分之七的难民已经流亡5年或更久，他们往往被困在贫穷国家庞大的难民营中。 难民事务高级专员萨利赫表示：「人道援助拯救了生命，但援助的目的从来都不是为了让几代人永远流离失所。」该机构的目标是到2035年将长期流离失所、依赖人道主义援助的难民人数减少一半。

返回家园未必是好

2025年，叙利亚、阿富汗和苏丹这三个国家共有440万难民当中，有90%已返回家园，是自联合国难民署60年前开始记录以来的第二高数字。去年，另有1,030万境内流离失所者返回原籍地。但许多返回者是在压力下被迫返回，缺乏基本的基础设施和体面生活所需的条件。萨利赫警告说： 「自愿返回冲突后的叙利亚和被迫返回阿富汗是两回事。」

450万人仍无国籍

来自缅甸的罗兴亚人是最大的无国籍群体。大多数无国籍人士居住在孟加拉、科特迪瓦、泰国和缅甸。2025年只有4.6万人获得公民身分。

仅8.2万难民获安置

2024年有18.8万人获重新安置，2025年大幅下降，只有8.2万。萨利赫表示，这只是需要安置的难民人数的一小部分，他敦促各国政府扩大难民安置的合法途径。