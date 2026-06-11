日本「猩界木村拓哉」︱动物明星「清正」遭女友赶走 知衰沉思样变表情包 ︱有片

日本名古屋 12 岁网红大猩猩「清正」，近日被游客拍到疑与配偶大吵一架，结果惨遭强行驱逐出场。一段牠独自躲在角落、神情无比落寞的影片随即在网上疯传，笑翻大批网民。

其实是「猩二代」

从曝光的片段可见，这只平日威风凛凛的明星雄性大猩猩，此时正面壁般独自坐在栏杆角落，全程闷声不吭。牠不仅双手交叠抱臂，更不时低头沉思、眼神放空，仿佛正在深刻反思自己到底哪一步走错了。这副写实的模样，被不少网民笑称完美诠释了「遇上家庭矛盾的中年男人」。

清正的父亲沙巴尼（Shabani）。新华社

事实上，今年12岁的「清正」是继其明星父亲「沙巴尼」后爆红的「猩二代」。今年4月，牠才因眼神桀骜不驯、单手自信接过饲育员抛出的食物而风靡网络，被大批网民封为「猩界木村拓哉」。

