日本「猩界木村拓哉」︱动物明星「清正」遭女友赶走 知衰沉思样变表情包 ︱有片
更新时间：10:47 2026-06-11 HKT
发布时间：10:47 2026-06-11 HKT
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日本名古屋 12 岁网红大猩猩「清正」，近日被游客拍到疑与配偶大吵一架，结果惨遭强行驱逐出场。一段牠独自躲在角落、神情无比落寞的影片随即在网上疯传，笑翻大批网民。
其实是「猩二代」
从曝光的片段可见，这只平日威风凛凛的明星雄性大猩猩，此时正面壁般独自坐在栏杆角落，全程闷声不吭。牠不仅双手交叠抱臂，更不时低头沉思、眼神放空，仿佛正在深刻反思自己到底哪一步走错了。这副写实的模样，被不少网民笑称完美诠释了「遇上家庭矛盾的中年男人」。
事实上，今年12岁的「清正」是继其明星父亲「沙巴尼」后爆红的「猩二代」。今年4月，牠才因眼神桀骜不驯、单手自信接过饲育员抛出的食物而风靡网络，被大批网民封为「猩界木村拓哉」。
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