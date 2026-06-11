以巴冲突︱李在明：以军蛮横逾越底线 要不是总统身份早就批评了︱有片

南韩总统李在明（Lee Jae-myung）于6月8日召开就职一周年记者会，罕有对以色列军方发出强烈谴责。李在明透露，日前以军在国际水域武力拦截加沙援助船队，并扣押两名南韩公民，此举已严重侵犯南韩主权、违反国际准则及人权，本质上「如同绑架」。

两韩国人援助加沙却遭以军扣押

当天（8日），李在明提到了以色列军方在国际水域拦截加沙援助船队并扣押船队中的南韩公民一事。

李在明说：「我通常避免谈及以色列，对于以色列军队在加沙地带采取的过度行动，作为韩国总统，我本打算不予评论，但还是指出了这一点，因为我认为他们做得太过分了。然而，此后难道没有发生进一步侵犯我们公民人权的事件吗？这难道不意味著存在难以理解且不能容忍的侵犯人权行为吗？」

他更表示，如果自己是普通民众可能早就批评以军行径了，但作为南韩总统，一直在努力克制自己的言论。

试图向巴勒斯坦加沙地带运送人道物资的「全球坚毅船队」（Global Sumud Flotilla）日前遭以色列军方拦截及扣押，事件引发巨大争议。 路透社

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他继续说：「这还涉及到国际准则的问题。这件事难道不是在公海上发生的吗？既然公海航行自由受到保障，这难道不是对我们公民的绑架吗？我们不得不指出这个问题，因为这侵犯了主权，违反了国际准则，侵犯了人权。」

5月18日，载有两名南韩和平活动家的加沙援助船队被以色列军队扣押。5月20日，李在明谴责称，以色列当局至少应该遵守最基本的国际准则。

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他表示，以色列的做法过于不人道，已经严重逾越底线，应按原则处理。他指出，交战国之间如何行动，那不是韩方该介入的问题，但第三国船只只是前往提供援助或进行志愿活动，却遭到扣押，这种做法不合理，应提出抗议。

性质与二战日军无异

4月10日，李在明曾转发「巴勒斯坦儿童疑被以军从楼顶扔下」的视频，并表示：「需要核实此事是否属实，若属实，又采取了哪些应对措施。」

李在明说，「我们谴责（二战期间日军）强制征用慰安妇的行径，这与我们对犹太人（遭纳粹）大屠杀及其他各类战时屠杀行为的谴责，在性质上并无二致。」