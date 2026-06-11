北爱反移民骚乱︱英政要斥马斯克煽风点火：恶意人士应远离键盘

英国北爱尔兰首府贝尔法斯特发生持刀袭击案后，全球首富马斯克等英美反移民意见领袖，在社交媒体呼吁民众上街。英国执政工党女主席特利指责马斯克及社交媒体，在贝尔法斯特周二爆发的反移民骚乱中「扮演了某种角色」。

曾多次指责英警针对白人

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特利指许多「恶意行为者」身处远方利用网络煽风点火，自身无需承担风险，却让英国的普通家庭身处险境。她强调，作为公众人物，马斯克有责任呼吁冷静，而非激化不满、仇恨。北爱尔兰司法部长内奥米·朗也指煽动情绪的「恶意」人士应「远离键盘」。

面对指控，马斯克声称赞同英国右翼评论员古德温的一篇帖文。帖文说，真正点燃局势的是「刻意推行的大规模失控移民与开放边境政策」。马斯克曾多次指责英国警方存在针对白人的种族歧视。