Google聊天机械人Gemini全球多地故障 用户频现1076及1099错误码

Google旗下人工智能聊天机械人Gemini周三（10日）出现大规模服务异常，美国及英国等地用户陆续反映无法正常使用，部分人在输入指令时收到「Error Code 1076」及「Error Code 1099」等错误讯息，引发广泛关注。

根据网站Downdetector数据，相关故障报告于美东时间上午约6时（香港时间傍晚）开始急增。截至上午10时36分，全球已录得逾1,480宗用户回报，其中美国及英国均有数百宗个案，显示问题影响范围广泛。

不少用户在社交平台X发文表示，无论透过网页版或手机应用程式使用Gemini，均无法建立新对话或载入既有聊天记录。有Workspace企业帐户用户指出，即使未达使用配额上限，系统仍显示1076及1099错误码，导致服务无法运作。亦有用户表示问题已持续数小时未获解决。

Gemini是Google于2023年推出的生成式人工智能助手，已整合至Google搜寻、Workspace、One及Cloud等服务，可协助用户撰写文章、资料搜集、内容摘要、脑力激荡及图像生成等工作。

Google日前推出Gemini 3.5 Live Translate更新版本，强化即时语音翻译功能。Google尚未就今次故障原因作出说明，亦未公布预计修复时间。