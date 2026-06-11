伊朗局势｜美军「秘密协助」逾200商船通过霍尔木兹海峡 特朗普：美国掌控航道
更新时间：04:39 2026-06-11 HKT
发布时间：04:39 2026-06-11 HKT
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美国总统特朗普周三表示，美军已在秘密行动中协助逾200艘商船及超过1亿桶石油通过霍尔木兹海峡，并声称相关行动有助维持油价稳定在每桶约90美元水平，避免飙升至200美元以上。
美军未直接为商船护航
特朗普在社交平台发文称：「这项极为成功的行动，是因为美国控制霍尔木兹海峡，而不是伊朗。其军力已被击败，经济亦已崩溃。」他并在白宫会见记者时透露相关行动。
有美国官员向媒体表示，美军并未直接为商船提供护航，而是透过通讯及协调方式协助船只安全通过海域。美国中央司令部则强调，行动属于应对伊朗针对商船的攻击。
国务卿鲁比奥则在国会表示，美方行动是回应伊朗无人机及海上袭击商船事件，并指相关攻击可能造成环境灾难，因此必须作出回应。
能源市场分析人士指，虽然部分油轮仍能通过海峡，但整体航运量仍远低于战前水平。报道引述市场研究机构指，目前通行量仍受战事及海上安全风险影响。
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