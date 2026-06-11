西班牙圣家堂｜教宗主持祝圣弥撒 全球最高教堂或2034年始完工

天主教教宗良十四（Pope Leo XIV）世当地时间周三（10日）亲临西班牙巴塞隆纳，将为举世闻名的「圣家堂」（Sagrada Família）近日封顶的「耶稣基督塔」主持祝圣弥撒。

法新社报道，仪式结束后，烟火与灯光秀点亮圣家堂外墙，变幻的色彩映照著这座尚未完工的教堂，突显其高耸尖塔的壮丽轮廓。

约90分钟的弥撒由600人合唱团献唱，出席者包括西班牙总理桑切士（Pedro Sánchez）、国王菲利佩六世（King Felipe VI）与王后雷蒂西亚（Queen Letizia）。

教宗以西班牙语、加泰隆尼亚语及拉丁语布道呼吁和平。他表示「我们不能一边信仰耶稣，一边鼓吹战争；我们不能一边信仰耶稣，一边杀害无辜的人」。外界认为，这番话疑影射美国总统特朗普政府的政策。

弥撒尾声时，这位出生于美国的教宗为圣家堂中央的耶稣基督塔祝福。教宗抬头凝视高塔后，向塔身洒下圣水，接著转向信众们施予祝福。



圣家堂由1882年开始动工，至今已建了144年，是世界上唯一未完工已被联合国教科文组织列入「世界文化遗产」的教堂。核心主塔「耶稣基督塔」高达172.5米，在今年2月完成顶部十字架封顶， 正式超越德国乌尔姆大教堂，成为全球最高教堂。

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圣家堂是加泰隆尼亚著名地标，吸引众多游客到访。路透社

实际最快2034年才接近完工

适逢今年是圣家堂主建筑师高第（Antoni Gaudí）逝世一百周年纪念日，教堂基金会依落成典礼规格庆祝封顶。但事实上，耶稣基督塔封顶在工程上仅属于「主体结构封顶」，内外许多细部装潢仍处于「清水楼」阶段。规模最大、象征正门的南侧「荣耀立面」仍在施工，未来还需加入七宗罪与七美德等大型复杂雕塑。基金会坦言，最快要到2034年以后，整座教堂才有可能真正收尾完工。

建造工程逾140年，圣家堂5座中央塔楼终完工。网上图片

1926年高第去世时，圣家堂工程仅完成了不到四分之一。后来西班牙爆发内战，无政府主义者闯入并纵火烧了圣家堂地下室与高第的工作室，许多原始设计图与石膏模型消失，导致工程被迫中断，后人必须一边研究重建，一边诠释设计。

高第生前的座右铭是「以建筑侍奉上帝」，生命最后14年完全奉献予圣家堂。教廷去年4月14日已确认高第具备「英勇圣德」，授予「可敬者」称号，向最终获册封为圣人迈进一步。