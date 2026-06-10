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日本1岁B生日惨被「蛋糕压脸」痛哭 网民疯狂检举当局介入保护

即时国际
更新时间：19:54 2026-06-10 HKT
发布时间：19:54 2026-06-10 HKT

日本福冈县一对「非常父母」疑似为了吸引流量，在TikTok上载虐儿行为的影像，引发网民炮轰。事件发酵数天，当地儿童相谈所接获近200宗通报后介入调查，据报已临时保护疑似受虐幼儿，警方也介入调查是否涉及违法行为。

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网民起底这对「非常父母」的疯狂行为，包括在1岁生日会上，数次将蛋糕压向孩子的脸，即使孩子嚎啕大哭也未停手，旁边的大人还玩笑欢呼，令人心寒。另外还有让孩子舔啤酒、将孩子整个头没入浴缸水中阻止其呼吸等危险行为。网民极度关注事件，其中一个X用户转载相关影片，浏览次数逾730万。

限制留言删帐号潜水

事件曝光后，事主起初关闭TikTok评论功能，但无法遏制民怨，最后直接注销社交平台帐号。日本网民纷纷向当局举报，公立儿童福利机构「儿童相谈所」辖下福冈县福祉劳动部儿童福祉课负责人透露，「6月5日至8日之间，收到约200宗电话和电邮举报疑似虐待」。

有报道引述消息人士称，涉事儿童已获临时保护，初步确认身上无明显外伤。当局基于隐私保护原则，未有进一步说明相关细节。

另外，当地警方也表示，接获数十宗来自民众的通报，已掌握影片内容及发布者身分，正在调查事发经过，以及调查相关行为是否违反儿童保护及其他相关法令。

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