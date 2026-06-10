无人机9度偷拍韩军基地及美航母 两中国留学生罪成1囚年半1获缓刑

两名中国留学生涉嫌擅自拍摄釜山军事基地，10日被判罪成。其中一人被判囚1年6个月，另一人判监1年、缓刑2年。

南韩釜山地方法院刑事审判第5庭，以涉嫌一般利敌罪并违反《军事基地及军事设施保护法》为由，判两人罪成。法院指出，被告人未经许可擅自拍摄南韩军事设施，对南韩军事利益构成严重威胁。

两名被告被指于2023年3月至2024年6月间，使用中国产无人机和手机，先后未经许可9次拍摄釜山海军作战司令部，以及为参加作战访韩的美国海军航母「罗斯福号」。包括在2024年6月25日，时任总统尹锡悦访问「罗斯福号」时，两人公然使用无人机，企图拍摄该航母。