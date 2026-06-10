中日关系︱日媒：日本防卫白皮书将视中国为「最大战略挑战」

日本防卫省每年推出防卫白皮书，可作为观察日本防卫政策等立场，及各国军事活动分析的工具。《读卖新闻》周二（9日）披露，最快在7月公布的日本2026年版防卫白皮书的草案内容，有关中国军事动向的部分沿用2025年的表述，「我国与国际社会深刻忧虑的事项，是最大的战略性挑战」。



报道指出，新版防卫白皮书的草案显示，预计日方对中国会意有所指地写道，「将加强同盟国与志同道合国家的合作，以及吓阻力与因应能力，以确保地区稳定。」

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新版防卫白皮书将提及解放军航空母舰在日本近海活动，以及在台湾周边军演日趋频繁，「迅速且扩大强化军事力量的质与量」。



对于另一个邻近国家北韩，草案提及北韩与俄罗斯透过军事合作，「恐加强北韩中长期性的军事能力」。



日本政府将首度制作短片与小册子说明新版的防卫白皮书，使外界更易了解内容并加强宣传。

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日本政府计划在今年修订安全保障相关3文件，新版白皮书将新增有关运用无人机及人工智慧（AI）的「新型作战方式」内容，并指出俄乌战事中，见到「大量且廉价」的无人机投入，透过AI加快判断速度的影响，确保准备长期战的续战能力重要性。



《读卖新闻》指出，新版防卫白皮书也将详述加强国防产业基础的措施，会根据4月修订防卫装备移转3原则与其运用指针，强调为了加强同盟国与志同道合国家的吓阻力与因应能力，「保有相同装备，建构相互支援环境」具有意义。