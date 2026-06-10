世界杯2026︱美国促欧洲对伊波拉疫情采取旅行限制 避免赛事期间传播

美加墨联合举办的世界杯即将揭幕，美国已正式发出外交照会，敦促欧洲各国针对非洲伊波拉疫情采取相应的旅行限制措施，以防范病毒在世界杯足球赛期间跨境传播。

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《路透社》引述消息人士及派驻非洲的欧洲联盟外交官指出，美方已于6月1日发出该份外交照会。特朗普政府期望欧洲各国能仿效美国的防疫措施，对近期曾前往爆发伊波拉疫情的中非国家之人员实施旅行限制。然而，截至目前为止，欧盟各国尚未对此要求作出正式回应。

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为防堵疫情，美国疾病控制及预防中心已于上个月下达指令，严禁在过去21天内曾前往刚果民主共和国、乌干达或南苏丹的非美国公民入境；至于返国的美国公民，则必须经由指定的机场入境，并接受严格的健康筛查。