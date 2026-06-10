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以军空袭黎南酿至少40人伤亡

即时国际
更新时间：09:11 2026-06-10 HKT
发布时间：09:11 2026-06-10 HKT

黎巴嫩卫生部昨日称，以色列当天对黎巴嫩南部提尔地区的提尔市发动空袭，造成至少8人死亡、32人受伤。 伊朗周一曾经警告，若以色列再度攻击黎巴嫩，德黑兰将恢复打击以色列。

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据黎巴嫩真主党旗下灯塔电视台当天早些时候报道，真主党发表声明说，其挫败了以色列一支装甲部队在提尔地区推进的企图，并迫使其撤退。以色列与伊朗周日再度交火，互射导弹。

在美国总统特朗普周一要求「以色列和伊朗必须立即停止交火」后，伊以先后宣布有条件停止袭击对方。德黑兰当时警告，若以色列再度攻击黎巴嫩，德黑兰将恢复打击行动。

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伊朗伊斯兰革命卫队「圣城旅」指挥官卡尼周一晚称，将在海上战略位置建立新的「抵抗阵线安全带」。卡尼在社交平台说，伊朗支持也门胡塞武装打击以色列的行动，如有必要，其他力量也会加入。他说，伊朗将在霍尔木兹海峡至曼德海峡、波斯湾至红海之间建立一条新的「抵抗阵线安全带」，并警告，抵抗阵线正在海上战略要地瓶颈处部署武装力量并实施监测，美国或以色列作1任何挑衅行动都将受到联合回应。

美国总统特朗普昨日则说，美国与伊朗的谈判已进入「最后关头」，将在「两到三天内」达成协议。 不过，CNN统计，这已是他第37次宣称协议将达成。

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