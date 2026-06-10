加航前机师被揭未具备有效执照 17年间执飞逾900班航班

加拿大执法部门揭发航空业罕见丑闻，一名前加航机师被指在未持有机长所需执照情况下，长期担任商用航班机长达17年，累计执飞约900班航班，涉及本地及国际航线。涉案男子现面对多项欺诈及伪造文件等控罪。

例行审查文件发现异常后揭发

加拿大安大略省皮尔区警方表示，59岁涉案男子沃尔（Geoffrey Wall）涉嫌自2009年晋升机长后，持续以伪造或不实文件隐瞒未取得「航空运输飞行员执照」（ATPL），却长期执行机长职务。按加拿大规定，机长必须持有ATPL方可驾驶大型商用客机。

警方形容事件严重，指涉案行为犹如「持家庭医生牌照却进行脑外科手术」，并指案件长期透过欺诈手段隐瞒，直至去年例行审查发现文件异常后才曝光。

沃尔自1998年起任职加航，其后于2009年获晋升机长。路透社

调查显示，涉案人自1998年起任职加航，其后于2009年获晋升机长，期间驾驶多款波音客机，累计赚取数百万加元薪酬。警方指，他于17年间一直未持有机长必须资格，但仍获安排执行相关职务。

被控欺诈、伪造文件等罪名

皮尔区警方表示，加拿大运输部门于去年发现其执照文件存在不一致之处后展开调查，其后确认部分文件疑似伪造，并于今年6月1日正式起诉涉案男子，控以欺诈、伪造文件及使用伪造文件等7项罪名。

加航证实，涉事机师已被即时停职并终止雇佣关系，并已主动向监管机构通报事件。公司强调，涉事人员具备有效商用飞行员资格及定期训练纪录，但未持有机长所需ATPL执照。

加航：未发现同类违规情况

公司表示，已完成内部审查，未发现其他同类违规情况，并强调乘客安全未受影响，指所有机师均须每半年接受强制培训及飞行能力评核。

警方则表示，涉案者长期利用制度漏洞及伪造文件掩饰身份，能多年未被揭发属欺诈案件常见特征，「最终仍会被追查」。涉案男子将于6月29日出庭应讯。