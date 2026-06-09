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菲律宾7.8级地震︱增至41死4人仍失踪 灾区医院搭帐篷接生

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更新时间：22:03 2026-06-09 HKT
发布时间：22:03 2026-06-09 HKT

菲律宾南部棉兰老岛（Mindanao，又译民答那峨岛）昨日（8日）发生7.8级强烈地震，引发大范围建筑物倒塌及海啸警报。官方及地方灾害机构今日（9日）证实，大地震已造成至少41人死亡、逾450人受伤，另有4人下落不明，数以千计灾民无家可归。

灾区道路中断

据法新社及中央社报道，是次强震中以沙兰加尼省（Sarangani）灾情最为严重。由于多条道路毁损、桥梁坍塌，部分偏远社区至少在未来一周内将与世隔绝，搜救队伍目前只能依赖直升机前往救援。主震发生后，当地接连发生多次强烈余震及数百次轻微地震，导致频繁发生山崩，在格兰镇（Glan）便有至少13人被山泥倾泻的土石掩埋于家中。

相关新闻：菲律宾7.8级地震︱至少32死逾200伤 震后约五小时海啸威胁已大致解除

在邻近的圣托斯将军市（General Santos），多间医院因建筑结构受损而存在安全隐患。医护人员被迫将逾60名病患迁至户外，并在烈日下的露天草地搭起临时帐篷提供治疗。现场法新社记者目击，医护人员在临时遮蔽处后方，成功协助一名年轻母亲顺利分娩。

搜救犬瓦砾中寻幸存者

在圣托斯将军市，一间杂货店因强震倒塌，搜救人员正带同搜救犬在混凝土及扭曲钢筋堆中，试图寻找两名被困员工，惟救难人员坦言当前目标已逐渐转为搜寻罹难者遗体。此外，有经核实的社交媒体影片显示，当地一座内有知名连锁速食店「快乐蜂」（Jollibee）的购物中心在强震中瞬间崩塌；另一段影片则拍下多名学童在强烈摇晃下，紧抱老师惊恐尖叫的画面。

强震发生后，菲律宾南部沿海地区及邻国印尼曾对数万名居民发出紧急撤离命令，太平洋海啸警报中心亦一度发布海啸警报。截至今日中午，相关海啸威胁已解除，警报全部取消。日本气象厅昨日亦曾针对日本太平洋沿岸发布海啸注意报，其后实际观测到的海浪高度约为20厘米。

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