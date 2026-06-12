珍惜生命｜札幌公寓惊现3女集体陈尸浴室 警初步判定烧蜂窝煤轻生

日本北海道札幌市周二（9日）发生一宗震惊当地的集体死亡命案。位于札幌市白石区南乡通一栋住宅公寓内，发现有3名年约20多岁的年轻女性集体陈尸于浴室中。日本警方在现场发现燃烧过的蜂窝煤（练炭），初步研判是一宗集体轻生事件。

据日本媒体《北海道放送》报道，事发于今日上午8时许，地点为白石区南乡通17丁目南一栋4层高公寓的2楼单位。一名妇人因联络不上女儿，于是亲自前往其住所探望，惟抵达后发现单位大门深锁，敲门亦无人应门。妇人察觉异样后随即报警求助，表示「无法打开女儿的房门」。

警消接报后赶抵现场破门而入，随后在单位的浴室内，赫然发现3名年轻女性倒卧其中。经救护人员现场诊断，3人均已失去生命迹象，当场证实死亡。

消防部门透露，3名死者身上并无明显外伤，但现场密闭的浴室内留有2个已经燃烧过的蜂窝煤。当地警方目前初步判定3人为集体自杀，至于3名死者的确切身份、彼此之间的关系以及具体死因与动机，仍有待警方进一步调查与厘清。

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