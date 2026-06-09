加国独立屋大火｜3探亲华裔长者丧生 救人邻居：火势15分钟失控

据《加拿大星岛日报》报道，加拿大安大略省万锦市于人村（Unionville）一间华裔家庭独立屋，上周五（5日）清晨发生致命大火，火势更波及毗邻住宅。当地警方证实，火警中受伤送院的3名长者，经抢救后最终伤重不治。

死者为户主父母事发时正值探访

据悉，3名不幸罹难的长者包括两名70多岁妇人及一名80多岁老翁。他们均为该独立屋屋主的父母，事发当日正于上址探访。涉事独立屋户主为讲广东话的华语家庭，案发现场至周一（8日）仍拉起大范围封锁线，不少途人驻足围观，并有市民在门外插上鲜花悼念死者。

案发单位前有人插起鲜花悼念死者。 加拿大星岛

现场所见，起火房屋严重焚毁。 加拿大星岛

目击者称当日火势于15分钟内迅速扩散，当时极度高温。 加拿大星岛

邻居Chris当日曾于后院协助救出死者。 加拿大星岛

邻居闻尖叫声救人

与户主相识逾20年的邻居Chris向传媒忆述，事发时突然听到屋内传出尖叫声，随后看见其中一名屋主的母亲从地下室爬出逃生。他见状立即冲上前协助，形容对方面部被浓烟熏黑，身体约有三成皮肤烧伤，而Chris在救援期间亦不慎弄伤手指。

Chris指出，火势最初由房屋前方开始燃烧，并在短短15分钟内迅速蔓延至整幢房屋，现场产生极度高温。消防员虽然迅速赶抵现场，但因火势过于猛烈，无法由正门进入屋内搜救，最终需耗时约30分钟从后门破门入屋。

警方指起火原因无可疑

当地警方表示，目前未有任何迹象显示火警涉及可疑情况，案件现列作火警调查处理，具体起因仍有待深入查明。邻居坦言事件是一次沉重教训，令当地社区居民更加关注家居消防安全，特别是烟雾及一氧化碳感应器是否能正常运作。