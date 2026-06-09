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怨长期遭冷落︱印尼狠婿老鼠药混沙嗲毒杀外母 开棺验尸惊揭死因

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更新时间：20:15 2026-06-09 HKT
发布时间：20:14 2026-06-09 HKT

印尼中爪哇省（Central Java）5月中旬发生一宗骇人听闻的毒杀案。一名40岁的无业男子因不满长期遭到外母冷落与孤立，竟然策划谋杀，将老鼠药混入沙嗲鸡肉中，再透过外卖平台送给外母食用，最终导致外母中毒身亡。男子目前已被警方逮捕，最高可面临死刑。

诡异行径引车手怀疑

案发于5月18日，为了不让外母起疑心以及隐藏作案身份，涉案印尼男子瓦休迪（Purwadi Wahyudi）特意盗用了小姨子（妻子的妹妹）的名字和照片注册外卖平台帐号，并叫外卖车手将已混有老鼠药的沙嗲鸡肉送往57岁外母阿米娜（Aminah）的住处。

当时，外卖车手发现下单是这名男子，明显与系统显示的女性头像不符，当下曾提出质疑。但瓦休迪谎称自己是死者的儿子，并吩咐车手告诉外母这份沙嗲是「姐姐送的」。

姨仔曾警告「不要吃」 

外母阿米娜收到沙嗲后，随即致电二女儿（即瓦休迪的小姨子）确认。二女儿当场否认曾送过食物，并警惕母亲「千万不要吃」。

不幸的是，二女儿隔天前往母亲家打算照顾小孩时，赫然发现母亲已经倒毙在家中，而且身上沾满呕吐物。

疑犯面临死刑起诉

死者下葬后，家属因怀疑其死因不寻常而报警。警方于5月30日开棺验尸，并对死者衣服上的呕吐物残留、沙嗲竹签以及怀疑因误食沙嗲死亡的鸡只尸体进行化验。法医报告最终证实，死者体内含有老鼠药成分，是致死的主因。

警方表示，这是一宗经过精心策划的谋杀案，瓦休迪被捕后已承认犯罪。若被判罪名成立，他将面临死刑、终身监禁或最高20年的有期徒刑。

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