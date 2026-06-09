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地狱孤儿院︱英院长性侵6童因高龄免坐监 受害者痛泣：这不是正义

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更新时间：18:00 2026-06-09 HKT
发布时间：18:00 2026-06-09 HKT

英国西约克郡（West Yorkshire）一间孤儿院前负责人菲利普斯（Malcolm Phillips）利用权势18年间性侵4名女童及2名男童。但法官考虑到他已高龄93岁且健康状况不佳，于6月8日判处无条件释放，令受害者与社会大众怒不可遏。

女助理助纣为虐

在1976年至1994年期间，菲利普斯（Phillips）在西约克郡（West Yorkshire）负责管理一间名为Skircoat Lodge的孤儿院。他在女助理布鲁宁（Linda Brunning）的伙同下，将这间本应庇护儿童的机构，经营得「更像一座监狱」。

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根据《天空新闻》（Sky News）引述的审判文件报道，今年2月，菲利普斯承认在管理孤儿院的18年间，曾对4名女童与2名男童实施性犯罪，利用年幼的受害者来「满足自己的性欲」。陪审团最终裁定其多项性犯罪罪名成立。

当年，菲利普斯与女助理利用儿童档案，专门筛选出容易操控的孩子作为目标，并恐吓受害者「没人关心你、没人会相信你」，彻底摧毁他们的求助意志。

密道直通女童寝室

更恶劣的是，菲利普斯的私人住处设有通道直通女童寝室，让他对受害者拥有「不受限制的接触」。期间若有孩子试图逃跑，最终也只会被警察送回孤儿院，并被贴上「麻烦制造者」的标签。

菲利普斯的兽行长达18年，直至1994年遭停职调查才告终。事实上，他此前已因在该机构施虐而被起诉，并于2001年因性侵另外8名女童被判入狱。

因高龄获「无条件释放」

审判前的医疗评估显示他并无精神疾病，健康问题主要来自生理疾病与高龄认知退化。在6月8日的庭审中，现年93岁的菲利普斯透过视讯连线出庭，坐在家中的扶手椅上聆听6名受害者的痛苦陈述，期间偶尔仰头靠背，神情冷漠。

布拉德（Bradford）刑事法庭法官华森（Kirstie Watson）认为菲利普斯现年93岁且身体状况不佳，已不符合监狱医疗（Prison Healthcare）条件，加上监管令效果有限，最终无奈判处其无条件释放。

法官华森在宣判时直言：「考虑到犯行的严重性，我非常不情愿这么做。」但她强调，这场审判至少给了受害者发声的机会，让他们的心声被社会聆听，法律程序并非毫无意义。

至于现年66岁的女助理布鲁宁因过去曾协助菲利普斯压制男童施暴，甚至自己也曾猥亵男童，今日则被法庭重判有期徒刑25年。

受害者悲愤痛诉

但对于法官裁定结果，受害者们完全无法接受。

当年仅11、12岁就遭到菲利普斯猥亵的受害者李斯（Kelly Lees）回忆，当时菲利普斯借口邀请她到办公室写作业，并承诺事后会给她棒棒糖作为奖励。得知判决后，李斯愤怒地表示：「他应该被关进监狱……一个被认定有罪的恋童癖，现在却能舒适地坐在家里。我完全无法理解，这根本不是正义。」

另一名受害者拉德福（Angela Radford）也悲愤地控诉：「他跨越数十年侵害了那么多儿童，现在却逍遥法外。我认为他应该要死在监狱里。」
 

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