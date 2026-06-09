美军阿帕奇直升机霍尔木兹海峡坠毁 原因未明 特朗普：2机员安全获救

《纽约时报》周一引述消息人士报道，一架美军AH-64阿帕奇武装直升机当天在霍尔木兹海峡附近坠毁，2名机员安全获救。美国总统特朗普证实阿帕奇直升机坠毁消息，指2名飞行员无恙，没有人受伤。他又称，美方将于稍后就此事发表报告。

报道说，暂不清楚这架美军直升机是被伊朗方面击落，还是遭遇机械故障或其他问题。消息人士说，坠机事件正在调查中。

配备「地狱火」导弹的阿帕奇攻击直升机，是目前区域内最具威慑力的军机之一。法新社

有阿帕奇直升机霍尔木兹海峡附近坠毁。路透社

特朗普证实阿帕奇直升机坠毁。路透社

伊战首次损失阿帕奇 特朗普：将发表报告

特朗普在周一晚观看NBA总决赛后，在纽约甘迺迪国际机场对记者证实这宗坠机事件。

他说：「是的，飞行员们没事。我们明天（周二）会发表报告。但飞行员们没事。」

阿帕奇直升机一直是美军在执行对伊朗原油运输和油轮封锁、施压德黑兰达成协议时的重要武器。这些直升机也曾被阿联酋在伊朗战争期间用来击落伊朗无人机。

伊朗曾击落30架美无人机

自2月28日战争爆发以来，伊朗已击落约30架「死神」无人机，另有数架美军战机因敌军或友军火力损失。不过，若今次事故确认属实，将是冲突爆发以来首架损失的阿帕奇直升机。

美军近来动用阿帕奇攻击直升机、MQ-9「死神」武装无人机，以及F/A-18、F-35战机，执行中央司令部封锁伊朗港口的行动。

配备「地狱火」（Hellfire）导弹的阿帕奇攻击直升机，是目前区域内最具威慑力的军机之一。其任务包括巡逻战略水道、吓阻快艇攻击，以及击落无人机。

