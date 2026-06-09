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古巴外海6.1级地震 墨西哥及佛州多地有震感 未发海啸警报

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更新时间：05:01 2026-06-09 HKT
发布时间：05:01 2026-06-09 HKT

古巴西北部外海周一（8日）发生6.1级地震，美国地质调查局（USGS）表示，震央位于古巴西部曼图阿（Mantua）西北偏西约104公里海域，震源深度约26公里，属浅层地震。地震除在古巴多地引发明显震感外，美国佛罗里达州及墨西哥尤卡坦半岛部分地区亦有民众感受到摇晃。

路透社报道，据美国地质调查局指，佛罗里达州部分地区亦录得震感报告。墨西哥旅游城市坎昆（Cancún）、普拉亚德尔卡曼（Playa del Carmen）及图卢姆（Tulum）均有居民及上班人士疏散离开建筑物，当地政府随即启动紧急应变机制。

位于古巴西部的比那尔德里奥（Pinar del Rio）居民表示，地震来袭时感受到强烈震动，不少民众惊慌跑到街上避险。一名44岁居民表示，过往从未经历过如此强烈的震感，「感觉与以往任何一次地震都不同」。

地震震动强烈，不少民众惊慌跑到街上避险。路透社
地震震动强烈，不少民众惊慌跑到街上避险。路透社

墨西哥尤卡坦州及金塔纳罗奥州（Quintana Roo）州长透过社交平台表示，当局已展开监测及安全检查，但暂未接获人员伤亡或财物损毁报告。

美国国家气象局表示，今次地震未有引发海啸警报或海啸监视。

香港天文台表示，本港时间周二（9日）凌晨2时，古巴地区发生6.2级地震，震中位于北纬22.89度、西经85.22度附近，即首都哈瓦那以西约300公里，震源深度约10公里。

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