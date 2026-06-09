伊朗以色列互轰｜特朗普促停止交火 伊以先后宣布暂停互相攻击

伊朗与以色列周一表示，双方在美国总统特朗普呼吁立即「停止开火」后，已暂时停止互相攻击。德黑兰警告，若以色列继续在黎巴嫩打击真主党，其将恢复行动。路透社引述一名消息人士透露，以色列方面亦已决定暂停对伊朗的攻击。

伊朗于周日晚向以色列发射导弹，称是报复以军早前对黎巴嫩首都贝鲁特郊区、伊朗支持的真主党据点发动攻击。以色列其后打击伊朗西南部一处石化设施，指该设施用于生产弹道导弹。伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）则表示，已向以色列海法一处类似设施发动报复性打击。

伊朗军方指，已「对以色列作出沉重回应」，并宣布军事行动暂停，但强调若侵略及「破坏行为」持续（包括黎巴嫩南部局势），将采取「更严厉及更具毁灭性」行动。伊朗宣布后数小时，以色列北部扎里特地区响起防空警报，有飞行物被指在以军于黎巴嫩南部行动区域坠落，暂无伤亡报告。

以色列国防部长卡茨则表示，若北以地区再受攻击，以军将再次打击贝鲁特南部真主党大本营代希耶（Dahiyeh）。

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特朗普在社交平台发文称，以色列与伊朗均希望立即停火，并表示「和平最终谈判正在进行，只要愚蠢或无知不介入」。