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黄仁勋访韩｜旋风直卷美食界 便利店饼干销量狂飙766% 炸鸡店生意急增两成

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更新时间：22:20 2026-06-08 HKT
发布时间：22:20 2026-06-08 HKT

美国晶片巨头辉达（NVIDIA）行政总裁黄仁勋近日出访南韩，除了在科技与商界引发高度关注外，他在当地品尝的美食亦掀起一股惊人的「黄仁勋效应」。据南韩传媒报道，凡是黄仁勋曾光顾或品尝过的食品品牌均获得极大的宣传效益，其中一款便利店饼干的单日销量更暴增逾七倍。

饼干「加持」后销量搜寻量双双急升

综合《韩联社》等报道，黄仁勋于本月5日晚在首尔弘大商圈一间烤五花肉店，与SK集团、LG集团及NAVER三大财阀会长晚宴。席间，他特别向在餐厅外守候的民众及粉丝，派发由南韩7-Eleven与SK海力士联名推出的「蜂蜜香蕉口味HBM脆片」零食，并当场拆封品尝。

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该款被戏称为「晶片饼干」的零食，在获黄仁勋「加持」后销量直线飙升。据数据显示，该饼干在6日（即黄仁勋派发翌日）的单日销量，较前一周同期暴增高达766%；而6日与7日两天的总销量更是前一周的8倍（704%），其便利店手机应用程式（APP）的搜寻量更激增160倍。

钟情「炸鸡配啤酒」带旺连锁店营收

除了烤肉，黄仁勋亦对南韩的炸鸡情有独钟。他在烤肉晚宴后，与一众财阀会长移师至弘大的连锁炸鸡店「BBQ」续摊，点了黄金橄榄油炸鸡及生啤。相关开心聚餐的画面在社交媒体上疯传，直接带动该间BBQ门市在5至7日期间的营业额，较上周同期增长超过20%。

黄仁勋对炸鸡的热爱更延续至棒球场。他在7日前往蚕室棒球场担任开球嘉宾时，特意订购了113盒无骨炸鸡，与辉达韩国员工及家属共享「炸鸡配啤酒」的乐趣，更公开大赞：「没有什么比炸鸡配啤酒更棒的了！」

在为期四日的访韩行程中，黄仁勋几乎尝遍了南韩地道美食。他先后走访了南大门市场的刀削面街、钟路区的土俗村参鸡汤店，并被目击品尝过平壤冷面、韩式蒸蛋、香蕉牛奶、韩式甜米酿及鲷鱼烧等特色小吃。

当地食品及餐饮业界人士表示，黄仁勋去年访华时已带起强大的美食热潮，而今年他在南韩造访的餐厅及品尝过的产品，同样在网络上引发极大回响。业界预料，这股「黄仁勋效应」将自然地向外界推广南韩的饮食文化，带来可观的经济效益。

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