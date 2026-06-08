Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

魔性洗脑AI歌｜特朗普转发自夸专曲 歌词唱「人人都爱特朗普」

即时国际
更新时间：22:30 2026-06-08 HKT
发布时间：22:30 2026-06-08 HKT

美国总统特朗普在社交媒体上转发一段歌颂自己的AI「洗脑歌」《谢谢你，特朗普总统》（Thank You President Trump）短片，吸引大量网民转发与讨论。歌曲长约1分钟，AI生成画面显示特朗普现身世界各地不同场景，歌词唱到：「不管我走到哪儿，人人都爱特朗普！」有人嘲讽这是特朗普又一过度自我宣传之作。

相关新闻：特朗普发上铐外星人AI图 坐镇外太空指挥作战掀热议

这首「洗脑歌」由纽约州共和党议会候选人康斯坦蒂诺（Anthony Constantino）创作，获特朗普背书。歌曲主要是唱出特朗普的全球影响力，提及墨西哥、意大利、中国、印度、非洲等来自不同洲的国家，歌曲搭配一系列人工智能生成的画面，呈现极富想像力的夸张场景。

画面中，特朗普一时乘坐滑翔伞翱翔天际，一时随意大利比萨斜塔倾斜，还有骑狮子、上月球、骑电单车穿梭于印度街头等画面，甚至化身《火影忍者》主角漩涡鸣人施展「影分身术」。

相关新闻：通俄门报告｜特朗普发AI影片「送奥巴马入狱」 疑为爱泼斯坦案转移视线

《谢谢你，特朗普总统》副歌充满自我赞颂意味。部分歌词唱道：「我到哪里，他们都爱Donald、Donald Trump；在墨西哥，他们爱Donald、Donald Trump⋯⋯在中东，他们爱Donald、Donald Trump⋯⋯甚至在中国，他们爱Donald、Donald Trump。」之后是一长串「Trump、Trump、Trump」重复段落。

这首「洗脑歌」在X和Instagram等平台上广泛流传。粉丝连声赞好，批评者则嘲讽特朗普过度自我宣传，指责影片内容不切实际且自我吹捧，夸大了他的全球人气。

最Hit
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
9小时前
吴婉芳二仔胡智同严重受伤急做手术 遇无妄之灾憔悴病容曝光 早前举行豪门婚礼掀热话
吴婉芳二仔胡智同严重受伤急做手术 遇无妄之灾憔悴病容曝光 早前举行豪门婚礼掀热话
影视圈
9小时前
天气︱天文台晚上10时45分取消黄雨警告 黑雨曾维持一小时
社会
1小时前
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
饮食
8小时前
北上洗牙掀「蛀牙罗生门」 3只蛀牙港深两地3种说法 种牙变补牙 港男庆幸保住只牙｜Juicy叮
北上洗牙掀「蛀牙罗生门」 3只烂牙港深两地3种说法 种牙变补牙 港男庆幸保住只牙｜Juicy叮
时事热话
7小时前
关嘉敏自爆遭前辈拍档擅加「亲热戏」  崩溃委屈怕开工：拒绝唔到  点名一男星揭锡锡细节
关嘉敏自爆遭前辈拍档擅加「亲热戏」  崩溃委屈怕开工：拒绝唔到  点名一男星揭锡锡细节
影视圈
10小时前
荃湾中心一期大范围停电 近1000户居民受影响 食水咸水供应亦暂停
02:10
荃湾中心一期大范围停电 近1000户居民受影响 食水咸水供应亦暂停
突发
4小时前
菲律宾7.8级地震︱至少5伤多栋建筑物倒塌 海啸抵印尼3地︱有片
01:16
菲律宾7.8级地震︱至少32死逾200伤 震后约五小时海啸威胁已大致解除︱持续更新
即时国际
2小时前
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
2026-06-07 16:00 HKT
黎志伟摄
天文台早上5时取消黄雨警告 一度挂红雨2.5小时 今明料雨势仍颇大
突发
18小时前