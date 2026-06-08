魔性洗脑AI歌｜特朗普转发自夸专曲 歌词唱「人人都爱特朗普」

美国总统特朗普在社交媒体上转发一段歌颂自己的AI「洗脑歌」 《谢谢你，特朗普总统》（Thank You President Trump）短片，吸引大量网民转发与讨论。歌曲长约1分钟，AI生成画面显示特朗普现身世界各地不同场景，歌词唱到：「不管我走到哪儿，人人都爱特朗普！」有人嘲讽这是特朗普又一过度自我宣传之作。

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这首「洗脑歌」由纽约州共和党议会候选人康斯坦蒂诺（Anthony Constantino）创作，获特朗普背书。歌曲主要是唱出特朗普的全球影响力，提及墨西哥、意大利、中国、印度、非洲等来自不同洲的国家，歌曲搭配一系列人工智能生成的画面，呈现极富想像力的夸张场景。

画面中，特朗普一时乘坐滑翔伞翱翔天际，一时随意大利比萨斜塔倾斜，还有骑狮子、上月球、骑电单车穿梭于印度街头等画面，甚至化身《火影忍者》主角漩涡鸣人施展「影分身术」。

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美国总统特朗普在自设的社交平台Truth Social发布一段AI生成影片，再度引发社交媒体热议疯传。片中配上一首极度洗脑的颂歌《谢谢你，特朗普总统》（Thank You President Trump），并呈现一连串愈来愈天马行空的「特朗普冒险」。… pic.twitter.com/3vpVEqHXPL — 白纸 WHITE PAPER (@WHITE_PAPER_W) June 8, 2026

《谢谢你，特朗普总统》副歌充满自我赞颂意味。部分歌词唱道：「我到哪里，他们都爱Donald、Donald Trump；在墨西哥，他们爱Donald、Donald Trump⋯⋯在中东，他们爱Donald、Donald Trump⋯⋯甚至在中国，他们爱Donald、Donald Trump。」之后是一长串「Trump、Trump、Trump」重复段落。

这首「洗脑歌」在X和Instagram等平台上广泛流传。粉丝连声赞好，批评者则嘲讽特朗普过度自我宣传，指责影片内容不切实际且自我吹捧，夸大了他的全球人气。