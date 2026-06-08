薄饼诱杀｜外卖员送餐到弃置空屋 遭近距离「行刑式」枪杀

美国费城发生骇人谋杀案，一名印度裔薄饼外卖员按订单送餐，到达后竟发现是弃置空屋，并遭2名蒙面枪手近距离「行刑式」枪杀。警方怀疑这是一宗假订单诱杀案件，但疑凶犯案动机未明。

赴美攻读MBA送薄饼赚外快

综合外媒报道，28岁死者昆查（Anshul Kuncha）来自印度泰伦加纳邦（Telangana），2023年赴美攻读工商管理硕士（MBA）学位，目前在一间跨国企业任职，但他趁周末兼职送薄饼赚生活费，未料遭到杀害。

昆查赴美读MBA，送薄饼是为了赚生活费。 fb / Anshul Kuncha

6月5日案发当晚，昆查接到一笔订单，要将3份薄饼外送至费城北部一间公寓，但该地址实为弃置空屋。他在5日凌晨12时30分过后不久抵达，遭2名揹著背包的蒙面男子连开数枪，后脑中弹倒地。

警方获报赶到现场，发现昆查倒卧在血泊中毫无反应，紧急送院，于12时43分宣告不治。

早前曾遭抢劫 遇害原因未明

警方根据现场寻获的3枚弹壳研判，枪手与死者距离极近。此外，2名枪手没有取走餐点，也未窃取死者财物，犯案动机成谜。

目前未有任何人被捕，但警方已取得落单电话号码，正在全力追捕疑犯。与此同时，当局也宣布悬赏2万美元（约15.7万港元），呼吁民众提供案情线索。

死者家属控诉这是一场精心设局的谋杀陷阱，并透露昆查此前曾在美国遭遇另一宗劫案，项链、手机与现金全被抢，但当时并无生命危险。

印度驻纽约总领事馆已与当地警方及家属联系，将全力提供协助。昆查的遗体预计8日交还家属，盼能尽快运回印度完成后事。