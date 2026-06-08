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中马免签证︱大马总理斥滥用做小生意 下令跨部门严厉执法

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更新时间：16:45 2026-06-08 HKT
发布时间：16:45 2026-06-08 HKT

中国与马来西亚去年5月实施互免签证，但大马总理安华8日点名，许多中国人以免签证入境后经营小生意，情况令人担忧，要求相关部门联合打击，滥用旅游或学生签证从商活动。

维修冷气、汽车开咖啡店

综合大马媒体报道，安华（Anwar Ibrahim）今日于通讯部例行月会表示，部分外籍人士以旅游或学生签证入境后经营生意，可能对马来西亚人的就业机会造成不利影响。

安华点名指出，许多人从中国持旅游签证入境，却经营汽车维修厂、冷气维修服务、小型公司及咖啡店等小型生意。

报道指出，部分外籍人士利用登记在大马本地人名下的执照经营生意，也有人合法注册公司，但货源及劳工均来自原籍国，影响当地社群利益。

安华指示相关部会及执法机构，对涉及外籍人士的非法商业活动采取行动，并检视电子商务平台及金融交易是否涉及洗钱活动。

《中华人民共和国政府和马来西亚政府关于互免持公务普通护照和普通护照人员签证的协定》于2025年7月17日生效，两国持护照国民，可以旅游、探亲、商务为由，免签证入境30日，每180日累计停留不超过90日。

 

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