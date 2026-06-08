Prada捞过界︱为NASA太空人设计内层贴身衣物 特别布料藏通风管线

意大利高级时装品牌Prada近日发表一款专为美国太空总署（NASA）太空人设计的内层贴身衣物，展示其跨足航天科技领域的野心。

这款名为「液态冷却与通风衣」的贴身内衣，由Prada与总部位于美国休士顿的私人太空开发商公理太空公司（Axiom Space）联合研发，其最大特色在于布料中织有精密的高科技通风管线。

Prada近日发表一款专为美国太空总署（NASA）太空人设计的内层贴身衣物。路透社

Prada近日发表一款专为美国太空总署（NASA）太空人设计的内层贴身衣物。路透社

Prada近日发表一款专为美国太空总署（NASA）太空人设计的内层贴身衣物。路透社

Prada行销总监Lorenzo Bertelli在纽约曼哈顿旗舰店的发布活动上强调，品牌在特殊布料研发上拥有广泛的专业能力。Axiom Space执行长席尔坦亦指出，研发航天探索产品的灵感，往往源自看似毫不相关的行业。

Prada曾于2024年高调宣布进军太空服饰领域，其研发的太空衣预计将用于2027年的「阿提米丝3号」绕地任务，以及2028年的「阿提米丝4号」登月计划。近年，不少时尚运动品牌也纷纷抢滩太空市场，例如Under Armour与维珍银河合作开发太空装，Columbia则与航天新创公司展开太空织物技术研究。