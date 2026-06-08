查戈斯群岛 | 传美拟向毛里裘斯洽购查戈斯群岛 图掌控印度洋战略基地

英国传媒报道，美国总统特朗普正考虑一项新计划，打算绕过英国，直接向毛里裘斯买下位于印度洋的查戈斯群岛（Chagos Islands），以确保对迪戈加西亚（Diego Garcia）基地的控制权。迪戈加西亚基地在美以伊战争中扮演关键角色，该基地距离伊朗约3800公里，不仅拥有空军基地，还可作为长程轰炸机的起飞平台。

根据《卫报》报道，美国官员已草拟一项不用经过英国，自行洽购取得迪戈加西亚控制权的提案；迪戈加西亚是查戈斯群岛中最大的岛屿，设有极具战略价值的英美联合军事基地。这项计划是白宫正在起草的数个方案之一，目的在为英国首相施纪贤提供替代选项，以取代将这个印度洋群岛主权移交毛里裘斯的计划。

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传特朗普想买查戈斯群岛。路透社

美国要确保对迪戈加西亚基地的控制权。维基百科

美拟向英国首相施纪贤施压，阻止英国将查戈斯群岛主权移交毛里裘斯的计划。路透社

阻英交还给毛里裘斯

英国自1814年以来就控制印度洋海域，1965年将查戈斯群岛从毛里裘斯分割出来，成为英属印度洋领地，毛里裘斯3年后脱离英国统治独立。

英国政府于1966年将迪戈加西亚租给美国，英美后来在岛上建造空军基地，当时强迫撤离约2000人。

根据英国及毛里裘斯去年5月达成的协议，英国将查戈斯归还毛里裘斯后，再付费租用迪戈加西亚基地，租期100年。

不过，英国今年4月宣布搁置这项交还计划，事缘特朗普今年2月曾痛批英国这项协议根本是个「重大错误」。

具战略地位 可作长程轰炸机起飞平台

美国官员表明，特朗普总统立场始终一致，认为英国不应放弃英属印度洋领地，其中包括美英两国在迪戈加西亚环礁上的联合军事设施。

这名美国官员表示，迪戈加西亚在印度洋的战略位置极其重要，对美国国家安全具重大意义。美国将持续与英国定期磋商，以维持它作为区域安全平台的可行性。

买下查戈斯群岛计划是由美国财政部长贝森特提出并呈交给特朗普，但传出这并非首选方案。

自美以伊战争2月底开打以来，位于印度洋中部的迪戈加西亚就扮演关键角色；战争爆发后，伊朗已对该联合基地发动多次攻击。随著战事升温，英国在3月正式允许美国从该基地发射导弹，打击伊朗的导弹发射器。