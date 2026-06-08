伊朗新一轮导弹袭以色列 以军：启动防御系统拦截

在伊朗发射导弹攻击以色列北部后，以色列空军空袭伊朗报复，首都德黑兰、大不里士和伊斯法罕等3个伊朗城市周一凌晨传出爆炸声。以军证实，打击了伊朗西部和中部的军事目标。伊朗在以色列攻击后，关闭德黑兰伊玛目霍梅尼国际机场周边空域，该机场为该国主要机场。



到了当地时间今天（8日）上午，以色列军方证实，再度监测到从伊朗向以色列发射的一波导弹。以军称，相关防御系统已启动，以拦截来袭威胁。

以色列国防军今日凌晨曾发声明证实，以色列空军刚刚袭击了伊朗西部和中部的军事目标。

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伊朗较早前空袭以色列北部，引发以色列报复。路透社

特朗普曾力促内塔尼亚胡不要报复伊朗。法新社

以色列国防军Telegram发文道：「不久前，以色列空军袭击了伊朗西部和中部属于伊朗恐怖政权的军事目标。」

伊朗多处响起爆炸声

关于伤亡情况或袭击确切地点的更多细节，则未见透露。

而伊朗国营电视台报道，全国多处响起爆炸声。

德黑兰国际机场关闭周边空域

报道说，德黑兰、大不里士和伊斯法罕市有多处传出爆炸声。

伊朗迈赫尔通讯社报道说：「就在刚刚，德黑兰响起数次爆炸声。」德黑兰伊玛目霍梅尼国际机场周边空域已关闭。

另据半岛电视台报道，黎巴嫩首都贝鲁特周一亦发生多宗爆炸。

较早前，特朗普曾致电以色列总理内塔尼亚胡，力促他不要报复伊朗。