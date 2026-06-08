伊朗以色列互轰｜特朗普要求「必须停止交火」 以未停手再炸黎巴嫩

伊朗与以色列自4月停火以来首次直接交火， 德黑兰于周日晚间向以色列北部发射导弹后，以色列空军空袭伊朗报复，首都德黑兰、大不里士和伊斯法罕等3个伊朗城市周一凌晨传出爆炸声。 美国总统特朗普在自家社交媒体Truth Social发文表态，指以色列和伊朗必须立即停止交火。

伊军方随后宣布「第一波袭击已结束」，并警告说 如果以色列继续袭击黎巴嫩，伊朗将恢复空袭。话音未落，即传出以色列空袭黎巴嫩的消息。



以色列国防军今日凌晨曾发声明证实，以色列空军袭击了伊朗西部和中部的军事目标。到了上午，以色列军方称，再度监测到从伊朗向以色列发射的一波导弹，相关防御系统已启动，以拦截来袭威胁。

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以色列防空系统较早前拦截伊朗导弹。新华社

伊朗较早前空袭以色列北部，引发以色列报复。路透社

特朗普曾力促内塔尼亚胡不要报复伊朗。法新社

据报伊朗德黑兰、大不里士和伊斯法罕市有多处传出爆炸声。伊朗迈赫尔通讯社报道说：「就在刚刚，德黑兰响起数次爆炸声。」德黑兰伊玛目霍梅尼国际机场周边空域已关闭。

另据半岛电视台报道，黎巴嫩首都贝鲁特周一亦发生多宗爆炸。

较早前，特朗普曾致电以色列总理内塔尼亚胡，力促他不要报复伊朗。美国总统特朗普在自家社交媒体Truth Social发文表态，指以色列和伊朗必须「立即停止交火」。

伊军方随后宣布「第一波袭击已结束」，并警告说 如果以色列继续袭击黎巴嫩，伊朗将恢复空袭。然而就在伊朗公在「袭击结束」的消息后不到几分钟，以军又对黎巴嫩南部发动了空袭。