伊朗袭以色列 | 特朗普：伊朗应见好就收 以色列也勿报复 不影响美伊谈判

伊朗周日（7日）就以军空袭黎巴嫩首都贝鲁特南郊，对以色列北部发动导弹攻击后，美国总统特朗普呼吁伊朗就此收手，重返谈判桌，并表示会马上致电以色列总理内塔尼亚胡，劝以方不要报复，又认为今次袭击不会影响美伊谈判。特朗普同时表明，以色列空袭贝鲁特南郊，没有事先与美方协调，他对此感到不快。特朗普又指，内塔尼亚胡「别无选择」，只能接受美国与伊朗谈成的任何协议。

特朗普当天接受美国霍士新闻频道记者访问时说：「我对伊朗的建议是：你们已经发射了导弹，就行了。回到谈判桌前，达成协议吧！」

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特朗普致电内塔尼亚胡，促勿对伊朗报复。路透社

特朗普不满以色列空袭贝鲁特南郊，没有事先与美方协调。法新社

伊朗导弹划以色列北部夜空。路透社

特朗普说，美伊距离达成最终协议「已经非常接近」。路透社

指美伊接近达协议

特朗普稍后接受美国Axios新闻网站记者访问时说，他将马上给内塔尼亚胡打电话，劝他不要对伊朗采取报复行动。特朗普说，美伊距离达成最终协议「已经非常接近」，他「不希望因为现在发生的事情而导致协议破裂」。

Axios其后报道，特朗普已与内塔尼亚胡通电话。

因无人伤亡 促内塔尼亚胡勿报复

特朗普告诉Axios记者：「伊朗针对以色列的打击没有伤及任何人，希望以色列不要进行报复。如果内塔尼亚胡对伊朗还击，那情况只会像过去47年或者过去3000年那样，一直持续下去。」

特朗普称，伊朗当天向以色列发射导弹前，美伊已「非常接近」达成协议，他原本估计周一（8日）至周三（10日）前后就能签署。

对以袭贝鲁特没预先知会感不快

他同时说，以色列周日较早前空袭黎巴嫩首都贝鲁特南郊，没有事先与美方协调，他对此感到不快，最新事态「肯定对谈判没帮助」。

特朗普又在接受英国《金融时报》访问时强调：「我说了算。所有事都由我说了算。他（内塔尼亚胡）说了不算。」

指袭击不会影响美伊谈判

特朗普表示，伊朗对以色列的攻击不会影响他对美伊谈判取得结果的期望，也不会对拟议中的美伊协议造成影响。如果协议「自身有问题」，美国可能再次对伊朗发起突袭，或者继续海上封锁伊朗。