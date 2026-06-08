菲律宾棉兰老岛海域8.2级强震 震源深度仅十公里 美国、台湾、印尼等发海啸警报

今日（8日）清晨7时37分，菲律宾群岛附近海域突然发生规模达8级以上强烈地震。中国地震台网在震后随即发出自动测定快讯，初步研判强度约为8.2级。与此同时，包括美国、台湾、印尼等多个国际权威地震监测机构亦录得今次强震，由于震央位于海域且属于极浅层地震，太平洋海啸预警中心已紧急向区内多个国家及地区拉响海啸警报，促请沿岸居民严加防范。

地震发生在今日清晨，大范围地区均能感受到明显震动。根据德国地球科学研究中心（GFZ）发布的监测数据，震央位于菲律宾南部棉兰老岛（Mindanao）附近海域，初步录得强度高达8.2级，震源深度仅为10公里。

随后，国家海洋环境预报中心亦发表速报，指今次地震的强度为8.1级，震源深度则约为15公里。虽然各机构的数据略有微调，但均一致研判今次属于破坏力极强的浅层海上强震。

自然资源部海啸预警中心根据初步地震参数判断，地震可能会在震源周围引发大规模海啸，但不会对中国沿岸造成灾害性影响。

鉴于强震发生在深海且震级极高，太平洋海啸预警中心在震后迅速启动应急机制，并正式对周边多个地缘区域发布海啸警报。目前被列入警戒与观测名单的地区，包括首当其冲的菲律宾、印尼、帛琉、雅浦岛、巴布亚新畿内亚以及台湾。