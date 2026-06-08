伊朗局势｜特朗普：距达成协议「非常近」 或与伊朗合作销毁浓缩铀

美国总统特朗普周日（7日）接受媒体访问表示，美国与伊朗距离达成和平协议的进程「已经非常接近」，并首度提出双方可在短期停火后，合作回收并销毁伊朗境内的高浓缩铀。然而，特朗普态度依然强硬，强调在正式签署协议前，华府绝不会解除任何经济制裁或解冻伊朗资产。对此，伊朗方面寸步不让，除了强烈要求美方立即停止制裁并归还数十亿美元外，更警告美以两国在区内的军事基地已成为伊方的「合法打击目标」，局势依旧暗涌激荡。

特朗普：停火协议不必纳入黎巴嫩因素

美国全国广播公司（NBC）于周日（7日）播出的专访中，特朗普阐述了华府对美伊谈判的最新底线。他称，双方的谈判已取得显著进展，但他要求德黑兰政府必须在放弃核计划上作出更实质的让步。除了现有的禁止「研发」核武器条款外，特朗普坚持在未来的正式协议中，必须增设一项全面禁止伊朗「购买、采购或获取」核武的严格限制。他指称，伊朗军方代表起初对此项新增要求「有一点抵触」，但最终已不再反对。

美国总统特朗普周日（7日）接受媒体访问表示，美国与伊朗距离达成和平协议的进程「已经非常接近」。美联社

伊朗回应指，美国若想推动谈判，必须先展现诚意。美联社

特朗普指，现阶段的短期停火协议并未强制要求必须将黎巴嫩局势一并纳入。美联社

在具体的无核化方案上，特朗普说，若双方顺利达成停火协议，美方愿意与伊朗展开合作，共同回收并销毁其现存的高浓缩铀。不过他随即放下狠话，表明不会在协议落实前给予伊朗任何实质甜头，更不会提前解除资产冻结。特朗普扬言，若伊朗在谈判中未能展现诚意，美国将毫不犹豫地进一步削弱伊朗的军事防卫实力，甚至不排除运用「太空军」的尖端监测能力，全天候追踪其核活动，直至美军有能力自行收缴核材料为止。

此外，他亦表明，现阶段的短期停火协议并未强制要求必须将黎巴嫩局势一并纳入。

针对特朗普在访问中的强硬表态，伊朗政府亦迅速透过官方渠道作出针锋相对的回应。伊朗伊斯兰共和国广播电视台（IRIB）引述伊朗外交部发言人巴加埃（Esmail Baghaei）的声明指出，德黑兰的立场始终如一，美国若想推动谈判，必须先展现诚意，停止一切无理的单边制裁措施，并立即要求有关方面解冻伊朗存放在海外银行、涉及数十亿美元的国家资产。

与此同时，针对近期美军在霍尔木兹海峡一带的军事部署，伊朗首席谈判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）发出严厉警告。他公开谴责美军近期对伊朗实施的海上封锁行为，以及美国在背后对以色列「开绿灯」放任其军事扩张的举动。卡利巴夫强调，美以政权在整个中东地区内的军事基地和核心资产，目前均已被德黑兰视为「合法打击目标」。他直言，伊朗武装力量已经做好一如既往的防御与反击准备，随时可以奉命出击。