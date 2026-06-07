百慕达三角失踪之谜真相？ 专家：火山磁性岩石扰乱指南针

「百慕达三角」失踪之谜流传数十年，无数船只或飞机称曾在该区域失踪，未能有合理解释。近日播出的纪录片《百慕达三角之谜》中，矿产勘探专家尼克·哈钦斯（Nick Hutchings）提出一项颠覆性观点，指出该海域频发的神秘导航异常与失踪案，并非超自然力量所致，而是与深藏于海底的火山磁性岩石有关。

《印度斯坦时报》（Hindustan Times）报道，长期以来，百慕达三角一直与飞机失灵、船只人间蒸发等离奇事件挂钩，甚至延伸出外星人绑架或巨大水下漩涡等阴谋论。然而，哈钦斯指出，答案其实藏于海床之下。地质学分析显示，百慕达群岛的本质是一座约三千万年前活跃、如今已被侵蚀并淹没在海平面之下的巨大水下火山。

磁铁矿影响指南针运作

哈钦斯发现，该处的岩石含有极高浓度的「磁铁矿」，这是地球上磁性最强的天然矿物。哈钦斯在纪录片中进行了现场实验：当他将一个普通指南针移近含有磁铁矿的火山岩样本时，原本指向北方的指针瞬间失去控制，开始疯狂旋转与剧烈抖动，直观地证实强烈磁场能瞬间摧毁传统导航仪器。



现代全球定位系统（GPS）普及前，航海家几乎完全依赖指南针判别方向。哈钦斯认为，当古代船只经过百慕达时，这种强烈的磁场干扰会令船员瞬间失去方向感。在茫茫大海中，导航只要偏离数度，就足以令船只在长途航行中偏离航线数百公里，最终导致燃料耗尽或触礁沉没。



业内分析人士指出，火山磁性岩石论为百慕达之谜提供扎实的地质学视角，科学地解释了「导航失灵」的历史报告。不过，这推论未能完全解释所有失踪案，因为部分飞机与船只会在雷达上瞬间消失且不留任何残骸，至今仍是个谜团。

